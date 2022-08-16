16 августа 2022

В ЯНАО дети кочевых семей получат образовательные сертификаты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Природа Ямало-Ненецкого автономного округа, север, кочевники, тундра, арктика, коренные народы, ямал, природа ямала, стоянка кочевников, вид сверху, осень, с квадрокоптера
Программа выдачи образовательных сертификатов прошла удачную апробацию в 2020 году Фото:

В ЯНАО 75 детей из кочевых семей получат образовательный сертификат. Об этом сообщили в правительстве ЯНАО.

«На Ямале обеспечивают доступность среднего профессионального образования для ребят из кочевых семей за счет выдачи образовательных сертификатов. 75 сертификатов распределены среди абитуриентов Ямальского многопрофильного колледжа и его филиала в Лабытнанги, Ямальского полярного агроэкономического колледжа, Новоуренгойского многопрофильного колледжа, Надымского профессионального колледжа», — написали на сайте Правительства.

Также там добавили, вместе с оплатой обучения образовательный сертификат гарантирует студентам государственное обеспечение. В это входят проживание и питание, покупку сезонной одежды, а также ежемесячные стипендии.

Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО не согласились с мнением главы ЯНАО о том, что в регионе не нужны высшие учебные заведения. Граждане даже предположили, какие учреждения можно было бы открыть в регионе.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

В ЯНАО 75 детей из кочевых семей получат образовательный сертификат. Об этом сообщили в правительстве ЯНАО. «На Ямале обеспечивают доступность среднего профессионального образования для ребят из кочевых семей за счет выдачи образовательных сертификатов. 75 сертификатов распределены среди абитуриентов Ямальского многопрофильного колледжа и его филиала в Лабытнанги, Ямальского полярного агроэкономического колледжа, Новоуренгойского многопрофильного колледжа, Надымского профессионального колледжа», — написали на сайте Правительства. Также там добавили, вместе с оплатой обучения образовательный сертификат гарантирует студентам государственное обеспечение. В это входят проживание и питание, покупку сезонной одежды, а также ежемесячные стипендии. Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО не согласились с мнением главы ЯНАО о том, что в регионе не нужны высшие учебные заведения. Граждане даже предположили, какие учреждения можно было бы открыть в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...