Пермяку выплатили 250 тысяч рублей за сломанную на тротуаре ногу

18 августа 2022 в 10:14 Размер текста - 17 +

Пермяк отсудил деньги за то, что зимой на улице сломал ногу Фото: Денис Моргунов © URA.RU Судебные приставы добились перечисления денег жителю Чусового (Пермский край), который сломал ногу из-за скользкого тротуара зимой 2021 года. Информация о взыскании появилась на сайте краевого ведомства. «Суд, в который с иском обратился пострадавший, постановил выплатить ему 250 тысяч рублей. Деньги должен был перевести подрядчик, занимавшийся содержанием тротуара в ту зиму. Несмотря на реорганизацию компании, деньги пострадавшему были переведены под контролем судебных приставов», — сообщили в краевом УФССП. Ранее агентство писало об одном из самых медийных врачей региона, осужденных за растрату. Приставы арестовали Merсedes Benz медика.

Судебные приставы добились перечисления денег жителю Чусового (Пермский край), который сломал ногу из-за скользкого тротуара зимой 2021 года. Информация о взыскании появилась на сайте краевого ведомства. «Суд, в который с иском обратился пострадавший, постановил выплатить ему 250 тысяч рублей. Деньги должен был перевести подрядчик, занимавшийся содержанием тротуара в ту зиму. Несмотря на реорганизацию компании, деньги пострадавшему были переведены под контролем судебных приставов», — сообщили в краевом УФССП. Ранее агентство писало об одном из самых медийных врачей региона, осужденных за растрату. Приставы арестовали Merсedes Benz медика.