17 августа 2022

Пермяку выплатили 250 тысяч рублей за сломанную на тротуаре ногу

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Пермяк отсудил деньги за то, что зимой на улице сломал ногу Фото:

Судебные приставы добились перечисления денег жителю Чусового (Пермский край), который сломал ногу из-за скользкого тротуара зимой 2021 года. Информация о взыскании появилась на сайте краевого ведомства.

«Суд, в который с иском обратился пострадавший, постановил выплатить ему 250 тысяч рублей. Деньги должен был перевести подрядчик, занимавшийся содержанием тротуара в ту зиму. Несмотря на реорганизацию компании, деньги пострадавшему были переведены под контролем судебных приставов», — сообщили в краевом УФССП.

Ранее агентство писало об одном из самых медийных врачей региона, осужденных за растрату. Приставы арестовали Merсedes Benz медика.

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Судебные приставы добились перечисления денег жителю Чусового (Пермский край), который сломал ногу из-за скользкого тротуара зимой 2021 года. Информация о взыскании появилась на сайте краевого ведомства. «Суд, в который с иском обратился пострадавший, постановил выплатить ему 250 тысяч рублей. Деньги должен был перевести подрядчик, занимавшийся содержанием тротуара в ту зиму. Несмотря на реорганизацию компании, деньги пострадавшему были переведены под контролем судебных приставов», — сообщили в краевом УФССП. Ранее агентство писало об одном из самых медийных врачей региона, осужденных за растрату. Приставы арестовали Merсedes Benz медика.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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