У самого медийного пермского врача отобрали Mercedes

17 августа 2022 в 12:05 Размер текста - 17 +

Марина Другова часто появлялась на пермском телевидении Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU Пермские судебные приставы арестовали Merсedes экс-руководителя пермского Центра медпрофилактики Марины Друговой, которая была осуждена за растрату. Врач хорошо знакома пермякам, поскольку она регулярно снималась в передачах о здоровье. Об аресте сообщили в главном управлении Федеральной службы судебных приставов на официальном сайте. «Помимо уголовного наказания в виде лишения свободы, осужденная должна была возместить ущерб, причиненный минздраву региона, в размере более 2 миллионов рублей. Приговором суда была установлена необходимость обращения взыскания на принадлежащее должнице транспортное средство Merсedes Benz 2015 года выпуска», — сообщается на сайте. В настоящее время, приставы наложили арест на автомобиль. Если в ближайшее время задолженность не будет погашена, машина будет реализована на торгах. Экс-руководителя пермского Центра медпрофилактики Марину Другову приговорили к сроку в 4,5 года за растрату. С 2014 года по июнь 2019 года она заключала фиктивные договоры на оказание услуг, а деньги присваивала себе. Также женщина получала зарплату сотрудников, которые были фиктивно приняты на работу. В конце июня 2022 года Другову освободили из-под стражи в связи с болезнью.

Пермские судебные приставы арестовали Merсedes экс-руководителя пермского Центра медпрофилактики Марины Друговой, которая была осуждена за растрату. Врач хорошо знакома пермякам, поскольку она регулярно снималась в передачах о здоровье. Об аресте сообщили в главном управлении Федеральной службы судебных приставов на официальном сайте. «Помимо уголовного наказания в виде лишения свободы, осужденная должна была возместить ущерб, причиненный минздраву региона, в размере более 2 миллионов рублей. Приговором суда была установлена необходимость обращения взыскания на принадлежащее должнице транспортное средство Merсedes Benz 2015 года выпуска», — сообщается на сайте. В настоящее время, приставы наложили арест на автомобиль. Если в ближайшее время задолженность не будет погашена, машина будет реализована на торгах. Экс-руководителя пермского Центра медпрофилактики Марину Другову приговорили к сроку в 4,5 года за растрату. С 2014 года по июнь 2019 года она заключала фиктивные договоры на оказание услуг, а деньги присваивала себе. Также женщина получала зарплату сотрудников, которые были фиктивно приняты на работу. В конце июня 2022 года Другову освободили из-под стражи в связи с болезнью.