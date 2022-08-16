Курганские медики просят заменить новые «Лады» на «Нивы»

17 августа 2022 в 18:33 Размер текста - 17 +

Больницы получали «Нивы» в 2021 году и оценили их проходимость по сельскому бездорожью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские медики просят департамент здравоохранения региона закупать не «Лады», а «Нивы» для оснащения районных больниц. Но пока доводы медиков чиновники не учитывают, рассказал URA.RU источник из сферы здравоохранения. «В область приходят машины — „Лада Гранта“. На селе в нормальных областях получают „Нивы“, где можно в случае необходимости разместить носилки, так как ситуация может быть непредсказуемой. Если сократили в районах коечный фонд, обеспечьте больницы надежными автомобилями. Не надо брать в район три новых „Лады“, возьмите хотя бы две „Нивы“ — более надежные и функциональные. Это себя оправдает. Немногие села имеют асфальтовое покрытие до околиц», — сказал источник из сферы здравоохранения. Губернатор Курганской области Вадим Шумков 17 августа написал в своем telegram-канале: «Отдали очередную партию новых машин в медицинские учреждения. Всего 59 автомобилей, чтобы врачи и пациенты передвигались с удобством». Судя по фотографиям, все авто марки «Лада Гранта». По информации Белозерской ЦРБ, автомобили приобретены в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Курганской области». «Три автомобиля будут направлены на фельдшерско-акушерские пункты в села Большой Камаган, Боровское и деревню Ягодная. Автомобили будут доставлять фельдшеров до пациентов, использоваться для перевозки анализов и доставки лекарств до жителей», — говорится в сообщении Белозерской больницы. URA.RU направляло запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать выбор марки автомобилей для оснащения районных больниц. Ответ не поступил. Больницам Курганской области вручили 59 новых автомобилей фото: telegram-канал СилаVправде (V.Шумков) Губернатор Вадим Шумков принял участие в церемонии вручения новых автомобилей больницам фото: telegram-канал СилаVправде (V.Шумков) Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганские медики просят департамент здравоохранения региона закупать не «Лады», а «Нивы» для оснащения районных больниц. Но пока доводы медиков чиновники не учитывают, рассказал URA.RU источник из сферы здравоохранения. «В область приходят машины — „Лада Гранта“. На селе в нормальных областях получают „Нивы“, где можно в случае необходимости разместить носилки, так как ситуация может быть непредсказуемой. Если сократили в районах коечный фонд, обеспечьте больницы надежными автомобилями. Не надо брать в район три новых „Лады“, возьмите хотя бы две „Нивы“ — более надежные и функциональные. Это себя оправдает. Немногие села имеют асфальтовое покрытие до околиц», — сказал источник из сферы здравоохранения. Губернатор Курганской области Вадим Шумков 17 августа написал в своем telegram-канале: «Отдали очередную партию новых машин в медицинские учреждения. Всего 59 автомобилей, чтобы врачи и пациенты передвигались с удобством». Судя по фотографиям, все авто марки «Лада Гранта». По информации Белозерской ЦРБ, автомобили приобретены в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Курганской области». «Три автомобиля будут направлены на фельдшерско-акушерские пункты в села Большой Камаган, Боровское и деревню Ягодная. Автомобили будут доставлять фельдшеров до пациентов, использоваться для перевозки анализов и доставки лекарств до жителей», — говорится в сообщении Белозерской больницы. URA.RU направляло запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать выбор марки автомобилей для оснащения районных больниц. Ответ не поступил.