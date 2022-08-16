В пермских детсадах нет необходимого медоборудования

В Кировском районе города Перми прокуратура обнаружила нарушения в оснащении медицинских кабинетов детских садов. Информация об этом появилась на официальном сайте прокуратуры Пермского края.
«Установлено, что в восьми дошкольных учреждениях района в нарушение порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним отсутствует необходимое оборудование. Это комплекты воздуховодов для искусственного дыхания, аппараты искусственной вентиляции легких, фиксаторы ключицы, травматологические укладки и другое», — сообщается на сайте.
Руководителям дошкольных организаций были вынесены предписания, к дисциплинарной ответственности привлекли 10 человек. Прокуратура района будет следить за устранением нарушений.
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