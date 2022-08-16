16 августа 2022

В пермских детсадах нет необходимого медоборудования

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новые детские сады и строительство трамвайной линии в Академический. Екатеринбург, медкабинет, кабинет врача, медкомиссия, медицинский кабинет, измерение роста, детский сад45
Необходимого медоборудования нет в восьми детсадах района Фото:

В Кировском районе города Перми прокуратура обнаружила нарушения в оснащении медицинских кабинетов детских садов. Информация об этом появилась на официальном сайте прокуратуры Пермского края.

«Установлено, что в восьми дошкольных учреждениях района в нарушение порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним отсутствует необходимое оборудование. Это комплекты воздуховодов для искусственного дыхания, аппараты искусственной вентиляции легких, фиксаторы ключицы, травматологические укладки и другое», — сообщается на сайте.

Руководителям дошкольных организаций были вынесены предписания, к дисциплинарной ответственности привлекли 10 человек. Прокуратура района будет следить за устранением нарушений.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

В Кировском районе города Перми прокуратура обнаружила нарушения в оснащении медицинских кабинетов детских садов. Информация об этом появилась на официальном сайте прокуратуры Пермского края. «Установлено, что в восьми дошкольных учреждениях района в нарушение порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним отсутствует необходимое оборудование. Это комплекты воздуховодов для искусственного дыхания, аппараты искусственной вентиляции легких, фиксаторы ключицы, травматологические укладки и другое», — сообщается на сайте. Руководителям дошкольных организаций были вынесены предписания, к дисциплинарной ответственности привлекли 10 человек. Прокуратура района будет следить за устранением нарушений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...