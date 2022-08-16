16 августа 2022

В ЯНАО назвали самые востребованные профессии для абитуриентов

© Служба новостей «URA.RU»
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В этом году абитуриенты подали 5846 заявлений в приемные комиссии Фото:

Среди самых востребованных профессии для абитуриентов ямальских колледжей и техникумов оказались три направления. Как сообщает департамент образования ЯНАО, в этом году абитуриенты подали почти 6 тысяч заявлений в приемные комиссии.

«Наиболее востребованные профессии и специальности: мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (шесть заявлений на место), информационные системы и программирование (шесть заявлений на место) и сварщик (четыре заявления на место)», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в Новоуренгойском многопрофильном колледже появилась новая специальность — «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». Спрос на специальность составил пять человек на место.

«В этом году абитуриенты подали 5846 заявлений в приемные комиссии. Всего на обучение планируется принять за счет средств окружного бюджета 2045 студентов», — уточнили там.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО 75 детей из кочевых семей получат образовательные сертификаты. Вместе с оплатой обучения образовательный сертификат гарантирует студентам государственное обеспечение. В это входят проживание и питание, покупка сезонной одежды, а также ежемесячные стипендии.

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Среди самых востребованных профессии для абитуриентов ямальских колледжей и техникумов оказались три направления. Как сообщает департамент образования ЯНАО, в этом году абитуриенты подали почти 6 тысяч заявлений в приемные комиссии. «Наиболее востребованные профессии и специальности: мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (шесть заявлений на место), информационные системы и программирование (шесть заявлений на место) и сварщик (четыре заявления на место)», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что в Новоуренгойском многопрофильном колледже появилась новая специальность — «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». Спрос на специальность составил пять человек на место. «В этом году абитуриенты подали 5846 заявлений в приемные комиссии. Всего на обучение планируется принять за счет средств окружного бюджета 2045 студентов», — уточнили там. Ранее сообщалось, что в ЯНАО 75 детей из кочевых семей получат образовательные сертификаты. Вместе с оплатой обучения образовательный сертификат гарантирует студентам государственное обеспечение. В это входят проживание и питание, покупка сезонной одежды, а также ежемесячные стипендии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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