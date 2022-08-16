В ЯНАО назвали самые востребованные профессии для абитуриентов

В этом году абитуриенты подали 5846 заявлений в приемные комиссии Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Среди самых востребованных профессии для абитуриентов ямальских колледжей и техникумов оказались три направления. Как сообщает департамент образования ЯНАО, в этом году абитуриенты подали почти 6 тысяч заявлений в приемные комиссии.

«Наиболее востребованные профессии и специальности: мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (шесть заявлений на место), информационные системы и программирование (шесть заявлений на место) и сварщик (четыре заявления на место)», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в Новоуренгойском многопрофильном колледже появилась новая специальность — «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». Спрос на специальность составил пять человек на место.

«В этом году абитуриенты подали 5846 заявлений в приемные комиссии. Всего на обучение планируется принять за счет средств окружного бюджета 2045 студентов», — уточнили там.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО 75 детей из кочевых семей получат образовательные сертификаты. Вместе с оплатой обучения образовательный сертификат гарантирует студентам государственное обеспечение. В это входят проживание и питание, покупка сезонной одежды, а также ежемесячные стипендии.