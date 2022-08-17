Власти Перми готовы избавиться от недвижимости за бесценок

Деньги уже не главное — нужно снять объекты с баланса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Перми несколько лет не может продать ряд объектов недвижимости — покупателя на них не находится. Поэтому чиновники предложили такие сложные здания не разыгрывать на торгах, а продавать за предложенную покупателем цену. Она может составить 50% от рыночной стоимости. Если и это не поможет, то есть вариант, когда недвижимость будут отдавать без объявления цены. Об этом депутатам гордумы сообщила и. о. начальника департамента имущественных отношений мэрии Екатерина Шишигина.

«По части объектов действительно предлагается рассмотреть вопрос о возможности продажи путем публичного предложения цены. Это будет отдельный перечень, который будем вносить на утверждение думы. Цена может быть не ниже 50% от рыночной. Есть еще один способ приватизации, о котором мы пока не поднимаем вопрос, это без объявления цены», — рассказала Шишигина на заседании инвестиционного комитета думы.

Таким образом, хоть бюджет и не получит желаемого дохода от продажи имущества, власти снимут с себя расходы по содержанию зданий, которые по факту не используются. Одним из таких проблемных объектов является здание бывшего дома быта по ул. Солдатова, 32а. Первый этаж его находится в частной собственности, а муниципалитету принадлежит второй этаж, который находится в аварийном состоянии и требует капремонта, говорят чиновники. Из-за неудобной планировки и плохого состояния продать его не получается, поэтому все площади разделят на отдельные лоты и попробуют продать через процедуру публичного предложения цены.

Другое здание на ул. Кировоградская, 7 так и не дождалось нового собственника. С 2016 года двухэтажку выставляли на торги более 30 раз, но безрезультатно. Теперь его решили снести и попытаться продать только земельный участок.