Пермяков зовут восстанавливать Донбасс за зарплату в 100 тысяч

В Перми ищут рабочих для восстановления территорий Донбасса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом по восстановлению территорий Донбасса. За это работодатель готов платить зарплату от 100 тысяч рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито».

«В крупную строительную компанию требуются рабочие с опытом. Едем восстанавливать Донбасс. На восстановление Донбасса в г. Донецк требуются маляры, штукатуры, слесари, сварщики, каменщики, плиточники, электромонтеры, разнорабочие», — сообщается в объявлении.

Рабочим также обещают бесплатное проживание, питание, спецодежду, проезд и суточные. Уровень заработной платы — от 100 тысяч рублей. Окончательные условия уточняются при собеседовании.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермских студентов зовут в Донбасс работать медиками. Приглашение опубликовал Ситуационный центр Пермского классического университета (ПГНИУ).

На территории ДНР, ЛНР и Украины с 24 февраля проводится специальная операция РФ. Объявивший ее президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что спецоперация направлена на защиту жителей Донбасса от агрессии киевского режима.