Пермских студентов зовут на Донбасс работать медиками

На территориях Донбасса требуются медики Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Перми студентов призывают отправиться добровольцами с гуманитарной миссией в Донецкую и Луганскую народные республики. На Донбассе требуются рабочие для разбора завалов и восстановления инфраструктуры, а также медики. Приглашение опубликовал Ситуационный центр Пермского госуниверситета (ПГНИУ).

«Стань участником гуманитарной миссии на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик. Набор волонтеров по направлениям: восстановление инфраструктуры, разбор завалов в составе строительных отрядов в ДНР; работа средним и младшим медицинским персоналом в медучреждениях ЛНР (только профильное образование); работа вожатыми в детских центрах и организация досуга детей», — говорится в сообщении центра в соцсети «ВКонтакте».

Длительность миссий варьируется от 14 до 21 дня. Ближайшие отправятся 1 и 15 августа. Принять участие в них может любой житель Пермского края старше 18 лет, отмечают в ПГНИУ. Ранее URA.RU рассказывало, что свою миссию отправил пермский фонд «Добровольцы Донбасса». Активисты направили в Луганск гуманитарную помощь и автотехнику, в составе группы также поехали артисты для выступлений на передовой.

На территории ДНР, ЛНР и Украины 24 февраля началась специальная операция РФ. Объявивший ее президент России Владимир Путин подчеркивал, что она направлена на защиту жителей Донбасса от киевской агрессии.