В Кургане на заброшенной территории снесли памятник Ленину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители администрации города Кургана объяснили снос памятника создателю первого в мировой истории социалистического государства Владимиру Ленину сильным разрушением скульптуры и невозможностью ее восстановления. Об этом URA.RU в мэрии рассказали в ответ на запрос.

«За годы своей эксплуатации МАФ (малая архитектурная форма) сильно разрушился, поскольку был выполнен из бетона, не подлежал транспортировке и восстановлению. В связи с этим он был демонтирован», — объяснили в администрации. По данным мэрии, объект не состоял в реестре памятников и не считался объектом культурного наследия.

Памятник вождю мирового пролетариата был установлен на территории бывшего учебного заведения по адресу: Карбышева, 52 в 1960 году. Это было решение прежней организации, и после ее закрытия никто за памятником не ухаживал. За десятилетия бетонная скульптура разрушилась. «Ни от КПРФ, ни от других организаций обращений по поводу состояния этой скульптурной группы, дальнейшей ее судьбы не поступало», — отметили в мэрии.

В настоящее время территорию, где находится аварийное здание и оставшийся постамент, отдали под развитие комплексной территории. Вскоре здесь появятся новые жилые дома.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в курганском микрорайоне Рябково снесли памятник Ленину. Об этом первыми в соцсетях рассказали депутаты курганской гордумы.

В Кургане у заброшенного здания по улице Карбышева снесли памятник Ленину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU