Мэрия Нового Уренгоя нарвалась на некачественного подрядчика

Жителям рассказали, почему задерживается строительство бассейна «Юность» и дороги в микрорайоне «Семейный». На вопрос горожан ответил мэр города, Андрей Воронов.
«Нам не везло с подрядчиками. Но теперь повезло. Поэтому, не позже следующего года. 50-метровый бассейн построит „Газпром“. По поводу дорог проблема идентичная. Старый контракт придется разорвать. После того как найдем нового подрядчика, возобновим строительство», — рассказал Воронов.
Ранее URA.RU сообщало, что муниципальное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и жилищной политики» города Новый Уренгой (ЯНАО) намерено взыскать с АО «Авиапромстрой» 26 миллионов рублей за работы по реконструкции бассейна МАУ ДО ДЮСШ «Юность». Как сообщаться на сайте окружного арбитражного суда, дирекция считает, что компания незаконно обогатилась благодаря неотработанному авансу.
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