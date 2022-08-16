Мэрия Нового Уренгоя нарвалась на некачественного подрядчика

Мэрию Нового Уренгоя подвели подрядчики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителям рассказали, почему задерживается строительство бассейна «Юность» и дороги в микрорайоне «Семейный». На вопрос горожан ответил мэр города, Андрей Воронов.

«Нам не везло с подрядчиками. Но теперь повезло. Поэтому, не позже следующего года. 50-метровый бассейн построит „Газпром“. По поводу дорог проблема идентичная. Старый контракт придется разорвать. После того как найдем нового подрядчика, возобновим строительство», — рассказал Воронов.

Ранее URA.RU сообщало, что муниципальное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и жилищной политики» города Новый Уренгой (ЯНАО) намерено взыскать с АО «Авиапромстрой» 26 миллионов рублей за работы по реконструкции бассейна МАУ ДО ДЮСШ «Юность». Как сообщаться на сайте окружного арбитражного суда, дирекция считает, что компания незаконно обогатилась благодаря неотработанному авансу.