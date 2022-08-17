Кулеба обсудил с Блинкеном новые поставки оружия для ВСУ

Украина и США обсудили новые поставки оружия, сообщил Дмитрий Кулеба
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вопрос о новой военной помощи Украине был основным в ходе разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном, дальнейшие поставки вооружений согласованы. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Оружие было в центре внимания моего разговора с [госсекретарем США Энтони] Блинкеном. Мы скоординировали дальнейшие поставки из США и союзников <…> Благодарны за неизменную поддержку США», —написал украинский министр в Twitter (заблокирован в РФ).
США и другие страны Запада значительно увеличили военную и финансовую помощь Киеву после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. По данным СМИ, в настоящее время Украина получила около 11 млрд долларов, сообщалось ранее.
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