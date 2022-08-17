17 августа 2022

Кулеба обсудил с Блинкеном новые поставки оружия для ВСУ

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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Украина и США обсудили новые поставки оружия, сообщил Дмитрий Кулеба Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вопрос о новой военной помощи Украине был основным в ходе разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном, дальнейшие поставки вооружений согласованы. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Оружие было в центре внимания моего разговора с [госсекретарем США Энтони] Блинкеном. Мы скоординировали дальнейшие поставки из США и союзников <…> Благодарны за неизменную поддержку США», —написал украинский министр в Twitter (заблокирован в РФ).

США и другие страны Запада значительно увеличили военную и финансовую помощь Киеву после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. По данным СМИ, в настоящее время Украина получила около 11 млрд долларов, сообщалось ранее.

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Вопрос о новой военной помощи Украине был основным в ходе разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном, дальнейшие поставки вооружений согласованы. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Оружие было в центре внимания моего разговора с [госсекретарем США Энтони] Блинкеном. Мы скоординировали дальнейшие поставки из США и союзников <…> Благодарны за неизменную поддержку США», —написал украинский министр в Twitter (заблокирован в РФ). США и другие страны Запада значительно увеличили военную и финансовую помощь Киеву после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. По данным СМИ, в настоящее время Украина получила около 11 млрд долларов, сообщалось ранее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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