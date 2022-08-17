Спецтехника из Курганской области направлена в Узбекистан

Сообщается, что аэродромники соответствуют требованиям Международной организации гражданской авиации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Курганской области планируют направить несколько современных пожарно-спасательных машин в Республику Узбекистан. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Из Курганской области в Республику Узбекистан отправят пять современных машин аэродромного тушения. Три из них уже переданы, еще две будут отправлены в ближайшее время» — написано в правительственном telegram-канале.

В сообщении указано, что среди главных преимуществ таких машин — трехосное шасси на базе КАМАЗ, которое обеспечивает повышенную маневренность. Аэродромники оснащены, согласно стандартам, современным противопожарным вооружением. В тексте также говорится, что они были произведены на варгашинском заводе.

URA.RU сообщало ранее, что в ходе пожарно-тактических учений в конце июня сотрудники МЧС продемонстрировали работу коленчатого автоподъемника АКП-50 и пожарной автолестницы. Эта техника позволяет пожарным подниматься на высоту до 50 метров и может быть использована при тушении пожаров до 17 этажа включительно.