Спецтехника из Курганской области направлена в Узбекистан

Власти Курганской области планируют направить несколько современных пожарно-спасательных машин в Республику Узбекистан. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
«Из Курганской области в Республику Узбекистан отправят пять современных машин аэродромного тушения. Три из них уже переданы, еще две будут отправлены в ближайшее время» — написано в правительственном telegram-канале.
В сообщении указано, что среди главных преимуществ таких машин — трехосное шасси на базе КАМАЗ, которое обеспечивает повышенную маневренность. Аэродромники оснащены, согласно стандартам, современным противопожарным вооружением. В тексте также говорится, что они были произведены на варгашинском заводе.
URA.RU сообщало ранее, что в ходе пожарно-тактических учений в конце июня сотрудники МЧС продемонстрировали работу коленчатого автоподъемника АКП-50 и пожарной автолестницы. Эта техника позволяет пожарным подниматься на высоту до 50 метров и может быть использована при тушении пожаров до 17 этажа включительно.
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Власти Курганской области планируют направить несколько современных пожарно-спасательных машин в Республику Узбекистан. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. «Из Курганской области в Республику Узбекистан отправят пять современных машин аэродромного тушения. Три из них уже переданы, еще две будут отправлены в ближайшее время» — написано в правительственном telegram-канале. В сообщении указано, что среди главных преимуществ таких машин — трехосное шасси на базе КАМАЗ, которое обеспечивает повышенную маневренность. Аэродромники оснащены, согласно стандартам, современным противопожарным вооружением. В тексте также говорится, что они были произведены на варгашинском заводе. URA.RU сообщало ранее, что в ходе пожарно-тактических учений в конце июня сотрудники МЧС продемонстрировали работу коленчатого автоподъемника АКП-50 и пожарной автолестницы. Эта техника позволяет пожарным подниматься на высоту до 50 метров и может быть использована при тушении пожаров до 17 этажа включительно.