27 июня 2022

На масштабных учениях МЧС показали уникальную для Кургана технику. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Курган
Масштабные пожарно-тактические учения прошли в ТРЦ «ГиперСити» Фото:

В ходе масштабных пожарно-тактических учений в курганском ТРЦ «ГиперСити» сотрудники МЧС продемонстрировали работу коленчатого автоподъемника АКП-50 и пожарной автолестницы. Эти машины позволяют пожарным подниматься на высоту до 50 метров и могут использоваться при тушении пожаров до 17 этажа включительно, передает с места учений корреспондент URA.RU.

«Уникальность учений в том, что в соответствии с тактическим замыслом в кинозалах было заблокировано порядка 40 человек. Для средств имитации применялся театральный дым. Мы проверили работу систем оповещения и дымоудаления. Для защиты кровли здания применялся автоколенчатый подъемник высотой 50 метров», — рассказал URA.RU начальник ГУ МЧС по Курганской области Юрий Землянский.

В ходе учений отрабатывались вопросы по тушению пожара и эвакуации людей из здания ТРЦ площадью более 60 тысяч квадратных метров. При тушении пожара было отключено электроснабжение ТРЦ, поэтому пожарным пришлось работать только при аварийном освещении. Они оказывали пострадавшим первую доврачебную помощь прямо на месте пожара, а затем их передавали врачам.

Во время учений использовался театральный дым, который позволил проверить работоспособность систем дымоудаления. Также по замыслу учений звено газодымозащитной службы оказалось заблокированным, у них закончился воздух. Сотрудники МЧС отработали меры по спасению своих коллег. Всего задействовали 20 единиц техники и 90 человек личного состава. В ходе проведения учений было спасено и эвакуировано 200 человек. «Основные цели учений достигнуты, оценка подразделениям — удовлетворительно», — отметил Землянский.

Учения МЧС. Курган
Учения проводились в ТРЦ «ГиперСити»
Фото:
Учения МЧС. Курган
Кровлю здания защищали при помощи автоколенчатого подъемника, который может подниматься на высоту до 50 метров
Фото:
Учения МЧС. Курган
По замыслу учений, в кинотеатре было заблокировано 40 человек
Фото:
Учения МЧС. Курган
Пожарным пришлось работать в ТРЦ, отключенном от электроснабжения
Фото:
Учения МЧС. Курган
Некоторых пострадавших пришлось выносить из ТРЦ на руках
Фото:
Учения МЧС. Курган
На улице пострадавших передавали медработникам
Фото:
Учения МЧС. Курган
Фото:
Учения МЧС. Курган
Фото:
Учения МЧС. Курган
Фото:
Учения МЧС. Курган
Фото:
Учения МЧС. Курган
Фото:
Учения МЧС. Курган
Фото:
Учения МЧС. Курган
Фото:
Учения МЧС. Курган
Фото:
Учения МЧС. Курган
Фото:
Учения МЧС. Курган
Фото:
Учения МЧС. Курган
Фото:
Учения МЧС. Курган
Фото:
Учения МЧС. Курган
Юрий Землянский заявил, что цели учений достигнуты
Фото:
Учения МЧС. Курган
В учениях участвовали 90 человек
Фото:
Учения МЧС. Курган
К тушения условного пожара привлекали 20 единиц техники
Фото:
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В ходе масштабных пожарно-тактических учений в курганском ТРЦ «ГиперСити» сотрудники МЧС продемонстрировали работу коленчатого автоподъемника АКП-50 и пожарной автолестницы. Эти машины позволяют пожарным подниматься на высоту до 50 метров и могут использоваться при тушении пожаров до 17 этажа включительно, передает с места учений корреспондент URA.RU. «Уникальность учений в том, что в соответствии с тактическим замыслом в кинозалах было заблокировано порядка 40 человек. Для средств имитации применялся театральный дым. Мы проверили работу систем оповещения и дымоудаления. Для защиты кровли здания применялся автоколенчатый подъемник высотой 50 метров», — рассказал URA.RU начальник ГУ МЧС по Курганской области Юрий Землянский. В ходе учений отрабатывались вопросы по тушению пожара и эвакуации людей из здания ТРЦ площадью более 60 тысяч квадратных метров. При тушении пожара было отключено электроснабжение ТРЦ, поэтому пожарным пришлось работать только при аварийном освещении. Они оказывали пострадавшим первую доврачебную помощь прямо на месте пожара, а затем их передавали врачам. Во время учений использовался театральный дым, который позволил проверить работоспособность систем дымоудаления. Также по замыслу учений звено газодымозащитной службы оказалось заблокированным, у них закончился воздух. Сотрудники МЧС отработали меры по спасению своих коллег. Всего задействовали 20 единиц техники и 90 человек личного состава. В ходе проведения учений было спасено и эвакуировано 200 человек. «Основные цели учений достигнуты, оценка подразделениям — удовлетворительно», — отметил Землянский.
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© Служба новостей «URA.RU»
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