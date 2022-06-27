Масштабные пожарно-тактические учения прошли в ТРЦ «ГиперСити» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ходе масштабных пожарно-тактических учений в курганском ТРЦ «ГиперСити» сотрудники МЧС продемонстрировали работу коленчатого автоподъемника АКП-50 и пожарной автолестницы. Эти машины позволяют пожарным подниматься на высоту до 50 метров и могут использоваться при тушении пожаров до 17 этажа включительно, передает с места учений корреспондент URA.RU.

«Уникальность учений в том, что в соответствии с тактическим замыслом в кинозалах было заблокировано порядка 40 человек. Для средств имитации применялся театральный дым. Мы проверили работу систем оповещения и дымоудаления. Для защиты кровли здания применялся автоколенчатый подъемник высотой 50 метров», — рассказал URA.RU начальник ГУ МЧС по Курганской области Юрий Землянский.

В ходе учений отрабатывались вопросы по тушению пожара и эвакуации людей из здания ТРЦ площадью более 60 тысяч квадратных метров. При тушении пожара было отключено электроснабжение ТРЦ, поэтому пожарным пришлось работать только при аварийном освещении. Они оказывали пострадавшим первую доврачебную помощь прямо на месте пожара, а затем их передавали врачам.

Во время учений использовался театральный дым, который позволил проверить работоспособность систем дымоудаления. Также по замыслу учений звено газодымозащитной службы оказалось заблокированным, у них закончился воздух. Сотрудники МЧС отработали меры по спасению своих коллег. Всего задействовали 20 единиц техники и 90 человек личного состава. В ходе проведения учений было спасено и эвакуировано 200 человек. «Основные цели учений достигнуты, оценка подразделениям — удовлетворительно», — отметил Землянский.

Учения проводились в ТРЦ «ГиперСити» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Кровлю здания защищали при помощи автоколенчатого подъемника, который может подниматься на высоту до 50 метров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По замыслу учений, в кинотеатре было заблокировано 40 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пожарным пришлось работать в ТРЦ, отключенном от электроснабжения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Некоторых пострадавших пришлось выносить из ТРЦ на руках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На улице пострадавших передавали медработникам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Юрий Землянский заявил, что цели учений достигнуты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В учениях участвовали 90 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

К тушения условного пожара привлекали 20 единиц техники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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