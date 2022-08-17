17 августа 2022

Reuters: Запад может попробовать навредить России в ООН

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Торжественный митинг и автопробег в честь празднования дня Флага России. Сургут, флаг россии
Запад может попробовать отозвать верительные грамоты у представителей РФ в ООН Фото:
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Запад может попробовать отозвать полномочия в ООН у представителей властей России. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Другим вариантом может быть отзыв верительных грамот представителей президента России Владимира Путина, но для этого потребуется поддержка по крайней мере большинства в Генеральной Ассамблее», — пишет агентство. Вместе с тем, там не уточняется, предусмотрены ли такие действия в соответствии с Уставом ООН.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал исключить Россию из Совета безопасности ООН, где страна является постоянным членом, передает НСН. Зеленский сделал такое предложение на заседании Совета Безопасности ООН, состоявшееся 28 июня.

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Запад может попробовать отозвать полномочия в ООН у представителей властей России. Об этом сообщило агентство Reuters. «Другим вариантом может быть отзыв верительных грамот представителей президента России Владимира Путина, но для этого потребуется поддержка по крайней мере большинства в Генеральной Ассамблее», — пишет агентство. Вместе с тем, там не уточняется, предусмотрены ли такие действия в соответствии с Уставом ООН. Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал исключить Россию из Совета безопасности ООН, где страна является постоянным членом, передает НСН. Зеленский сделал такое предложение на заседании Совета Безопасности ООН, состоявшееся 28 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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