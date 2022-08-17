Губернатор Артюхов собирается вернуть ветеранов на Ямал

Новый аэропорт Нового Уренгоя — место, которое Дмитрий Артюхов покажет ветеранам Ямала Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Для ветеранов округа, которые сейчас живут в других городах нашей страны, будут организованы туры на Ямал. Об этом рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, совершая ежегодную поездку по региону.

«Мы подходим к юбилейным датам: 50 лет Надыму, скоро 50 лет Ноябрьску, Новому Уренгою. Время, когда нужно сказать спасибо тем, кто все это создавал. Я очень хочу, чтобы они увидели, как меняется их родной Ямал», — приводит слова губернатора telegram-канал «Сова сказала».

Артюхов назвал места, которые он хотел бы продемонстрировать ветеранам освоения Нового Уренгоя. «Новый Аэропорт. Я уверен, что он их встретит со всей теплотой, удивит своим обликом. Мы занимаемся новым музеем. Горожане еще не представляют, как это будет выглядеть, но совсем скоро в северной части появится новое здание с концертным залом. Привезти в любую из школ, чтобы дети познакомились, пообщались и им рассказали, как строили этот город», — сказал губернатор ЯНАО.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ЯНАО предложил снять фильм об истории Нового Уренгоя. Для этого Дмитрий Артюхов призвал жителей газовой столицы принять участие в создании сценария и собирать интересные истории, факты и биографии.