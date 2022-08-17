17 августа 2022
16 августа 2022

В ХМАО студентку-медика посадили за наркотики

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Студентку медицинской академии в Ханты-Мансийске посадили в колонию на семь лет Фото:

22-летнюю студентку медицинской академии в Ханты-Мансийске посадили в колонию общего режима за попытку продажи наркотиков. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Судом установлено, что осужденная приобрела крупную партию синтетического наркотического средства массой более 160 грамм, которое расфасовав в удобные для последующего сбыта свертки, хранила при себе и по месту своего жительства. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий девушку задержали сотрудники полиции, наркотики изъяли из незаконного оборота», — сказали в прокуратуре.

Суд признал студентку виновной и назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима. Девушка попыталась обжаловать, по ее мнению, слишком суровое наказание. Однако жалоба оставлена без удовлетворения, приговор признан законным.

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22-летнюю студентку медицинской академии в Ханты-Мансийске посадили в колонию общего режима за попытку продажи наркотиков. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Судом установлено, что осужденная приобрела крупную партию синтетического наркотического средства массой более 160 грамм, которое расфасовав в удобные для последующего сбыта свертки, хранила при себе и по месту своего жительства. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий девушку задержали сотрудники полиции, наркотики изъяли из незаконного оборота», — сказали в прокуратуре. Суд признал студентку виновной и назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима. Девушка попыталась обжаловать, по ее мнению, слишком суровое наказание. Однако жалоба оставлена без удовлетворения, приговор признан законным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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