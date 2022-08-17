17 августа 2022

Huawei перестал продавать тюменцам смартфоны и ноутбуки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы остались без ноутбуков от популярного производителя Фото:

В тюменском магазине Huawei покупатели не могут приобрести смартфоны и ноутбуки, не смотря на то, что они представлены на витрине торговой точки. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, посетивший магазин, расположенный в ТРЦ «Тюмень Сити Молл».

«Сотрудник предприятия сообщил, что смартфонов и ноутбуков нет на складах. Выставочные образцы продаже не подлежат — причину не назвали. Когда ситуация изменится, сотрудники не знают, но мне дали понять, что это общероссийская ситуация», — рассказал журналист.

При этом сопутствующие товары — например, наушники или рюкзаки, доступны для покупателя. Агентство направило запрос в ООО «Премиум ритейл» — представителю Huawei в России. Ответ на него ожидается.

Витринные образцы ноутбуков продавать отказываются
Фото:

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В тюменском магазине Huawei покупатели не могут приобрести смартфоны и ноутбуки, не смотря на то, что они представлены на витрине торговой точки. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, посетивший магазин, расположенный в ТРЦ «Тюмень Сити Молл». «Сотрудник предприятия сообщил, что смартфонов и ноутбуков нет на складах. Выставочные образцы продаже не подлежат — причину не назвали. Когда ситуация изменится, сотрудники не знают, но мне дали понять, что это общероссийская ситуация», — рассказал журналист. При этом сопутствующие товары — например, наушники или рюкзаки, доступны для покупателя. Агентство направило запрос в ООО «Премиум ритейл» — представителю Huawei в России. Ответ на него ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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