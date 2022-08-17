Пермяки нашли свалку ТКО в лесу. Фото

18 августа 2022 в 11:42 Размер текста - 17 +

Мешки с мусором лежат недалеко от реки Огурдинка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Усольского района Березников (Пермский край) пожаловался на выброшенный в лесу мусор. Как сообщил мужчина в группе «Типичные Березники» в соцсети «ВКонтакте», мешки с бытовыми отходами выброшены около дороги в сторону поселка Орел. «Вот так в Усолье вывозят мусор. 7 км дороги на Орел, возле р. Огурдинка. Видно, что мусор с контейнеров», — написал мужчина в группе. В комментариях местные жители советуют автору поста обратиться в природоохранную прокуратуру. Некоторые пользователи начали предполагать, что мусор вывозят из контейнеров и выкидывают сами операторы, которые занимаются вывозом отходов. Также факт выброшенного в неположенном месте мусора прокомментировали представители Пермского регионального оператора ТКО. Там заявили, что информация по ситуации передана специалисту по контролю за обращением с ТКО, по итогу проверки будет дана обратная связь. URA.RU также рассказывало об увеличивающемся количестве свалок на городских и поселковых кладбищах. Некоторые пермяки жалуются, что горы мусора лежат у могил годами и никто не занимается этой проблемой. Горы мусора в лесу Фото в группе «Типичные Березники» в соцсети «ВКонтакте»

Житель Усольского района Березников (Пермский край) пожаловался на выброшенный в лесу мусор. Как сообщил мужчина в группе «Типичные Березники» в соцсети «ВКонтакте», мешки с бытовыми отходами выброшены около дороги в сторону поселка Орел. «Вот так в Усолье вывозят мусор. 7 км дороги на Орел, возле р. Огурдинка. Видно, что мусор с контейнеров», — написал мужчина в группе. В комментариях местные жители советуют автору поста обратиться в природоохранную прокуратуру. Некоторые пользователи начали предполагать, что мусор вывозят из контейнеров и выкидывают сами операторы, которые занимаются вывозом отходов. Также факт выброшенного в неположенном месте мусора прокомментировали представители Пермского регионального оператора ТКО. Там заявили, что информация по ситуации передана специалисту по контролю за обращением с ТКО, по итогу проверки будет дана обратная связь. URA.RU также рассказывало об увеличивающемся количестве свалок на городских и поселковых кладбищах. Некоторые пермяки жалуются, что горы мусора лежат у могил годами и никто не занимается этой проблемой.