Пермяки массово жалуются на стихийные свалки на кладбищах

Власти свалки убирают, а они сова появляются Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Пермского края жалуются на стихийные свалки на городских и поселковых кладбищах. Всего с середины мая на краевой портал «Управляем вместе» поступило более 20 таких жалоб.

«Навалены кучи мусора на территории кладбища. Причем уже давненько копятся и увеличиваются! Куча начала залезать уже на оградку!», — написал житель Соликамска 14 июня.

Подобные сообщения оставили жители Губахи, Александровска, Лысьвы, Березников, Нытвы, Краснокамска. Похожая ситуация и на кладбищах краевой столицы.

«На территории кладбища „Банная гора“ не убирается мусор возле могилок, на краю возле забора, который тянется вдоль дороги на приусадебные участки. Также недостаточно и мест складирования мусора, поэтому скидывают около могилок. Мусорки тоже полные. Такая картина была и в начале мая, и на Троицу», — написала пермячка.

Портал «Управляем вместе» был создан специально, чтобы оперативно реагировать на жалобы жителей. Многим уже поступили ответы от муниципальных администраций, что работы по очистке территории кладбища будут выполнены «в рамках содержания и ремонтов объектов ритуального назначения», срок указан — до 20—26 июня 2022 года.

Однако насколько такой уборки по заявкам жителей хватит — неизвестно. Многие заявители в своих сообщениях указывают, что мусор лежит годами, мусорные горы все время растут, все больше затрагивая соседние могилы.

Ранее URA.RU сообщало, что пермская прокуратура проводит проверку из-за затопленных кладбищ. Местные жители жаловались, что из-за воды не могут пройти к могилам умерших родственников.

Жители к своим заявлениям прикрепляют фотографии Елизавета Б. / портал «Управляем вместе»

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