На тюменском хлебокомбинате работнице отрезало кисть

18 августа 2022 в 11:38 Размер текста - 17 +

Сотрудница осталась без кисти, так как на производстве не соблюдали правила охраны труда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудница хлебокомбината «Абсолют» в Тюмени лишилась кисти на рабочем месте. Об этом URA.RU сообщили в территориальном управлении трудовой инспекции. «Несчастный случай произошел 27 июня с тестоводом ООО «Хлебокомбинат «АБСОЛЮТ» в Тюмени. Работница очищала дозатор муки, просунув руку внутрь агрегата, и в какой-то момент шнек раздатчика ампутировал ей кисть», — рассказали в трудовой инспекции. После расследования инцидента специалисты пришли к выводу, что в произошедшем есть вина как самой сотрудницы, так и ее работодателя. Женщина не соблюдала должностную инструкцию, а ее начальство не контролировало, как на производстве соблюдают нормы охраны труда. По итогу юрлицо привлекли к административной ответственности. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени сотрудница хлебокомбината упала в тестомесительную машину. Женщина умерла на месте.

Сотрудница хлебокомбината «Абсолют» в Тюмени лишилась кисти на рабочем месте. Об этом URA.RU сообщили в территориальном управлении трудовой инспекции. «Несчастный случай произошел 27 июня с тестоводом ООО «Хлебокомбинат «АБСОЛЮТ» в Тюмени. Работница очищала дозатор муки, просунув руку внутрь агрегата, и в какой-то момент шнек раздатчика ампутировал ей кисть», — рассказали в трудовой инспекции. После расследования инцидента специалисты пришли к выводу, что в произошедшем есть вина как самой сотрудницы, так и ее работодателя. Женщина не соблюдала должностную инструкцию, а ее начальство не контролировало, как на производстве соблюдают нормы охраны труда. По итогу юрлицо привлекли к административной ответственности. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени сотрудница хлебокомбината упала в тестомесительную машину. Женщина умерла на месте.