17 августа 2022

На тюменском хлебокомбинате работнице отрезало кисть

© Служба новостей «URA.RU»
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Хлебокомбинат СМАК. Екатеринбург, хлеб, пищевая промышленность, приготовление хлеба
Сотрудница осталась без кисти, так как на производстве не соблюдали правила охраны труда Фото:

Сотрудница хлебокомбината «Абсолют» в Тюмени лишилась кисти на рабочем месте. Об этом URA.RU сообщили в территориальном управлении трудовой инспекции.

«Несчастный случай произошел 27 июня с тестоводом ООО «Хлебокомбинат «АБСОЛЮТ» в Тюмени. Работница очищала дозатор муки, просунув руку внутрь агрегата, и в какой-то момент шнек раздатчика ампутировал ей кисть», — рассказали в трудовой инспекции.

После расследования инцидента специалисты пришли к выводу, что в произошедшем есть вина как самой сотрудницы, так и ее работодателя. Женщина не соблюдала должностную инструкцию, а ее начальство не контролировало, как на производстве соблюдают нормы охраны труда. По итогу юрлицо привлекли к административной ответственности.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени сотрудница хлебокомбината упала в тестомесительную машину. Женщина умерла на месте.

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Сотрудница хлебокомбината «Абсолют» в Тюмени лишилась кисти на рабочем месте. Об этом URA.RU сообщили в территориальном управлении трудовой инспекции. «Несчастный случай произошел 27 июня с тестоводом ООО «Хлебокомбинат «АБСОЛЮТ» в Тюмени. Работница очищала дозатор муки, просунув руку внутрь агрегата, и в какой-то момент шнек раздатчика ампутировал ей кисть», — рассказали в трудовой инспекции. После расследования инцидента специалисты пришли к выводу, что в произошедшем есть вина как самой сотрудницы, так и ее работодателя. Женщина не соблюдала должностную инструкцию, а ее начальство не контролировало, как на производстве соблюдают нормы охраны труда. По итогу юрлицо привлекли к административной ответственности. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени сотрудница хлебокомбината упала в тестомесительную машину. Женщина умерла на месте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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