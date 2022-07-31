31 июля 2022
29 июля 2022

В Тюмени женщина погибла в тестомесительной машине

© Служба новостей «URA.RU»
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Приготовление куличей. Тюмень, тесто, приготовление куличей, приготовление еды
Сотрудница хлебокомбината погибла в День города Фото:

В результате падения в тестомесительную машину погибла сотрудница тюменского хлебокомбината. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета России по Тюменской области.

«30 июля 2022 года, около 15 часов дня в производственном цеху одного из хлебокомбинатов города Тюмени во время работы по очистке внутренней поверхности тестомесительной машины, которая находилась в рабочем состоянии, были нарушены правила ведения работ на производстве. В связи с чем женщина, осуществляющая работы по очистке, упала в тестомесительную машину. Из-за полученных травм сотрудница скончалась на месте происшествия», — передает пресс-служба.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшедшего. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ранее URA.RU писало о том, что гибель мужчины на производстве в Тюменской области оценили в 400 тысяч рублей. Тюменец был допущен к работе в качестве кочегара, без оформления трудовых отношений как положено.

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В результате падения в тестомесительную машину погибла сотрудница тюменского хлебокомбината. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета России по Тюменской области. «30 июля 2022 года, около 15 часов дня в производственном цеху одного из хлебокомбинатов города Тюмени во время работы по очистке внутренней поверхности тестомесительной машины, которая находилась в рабочем состоянии, были нарушены правила ведения работ на производстве. В связи с чем женщина, осуществляющая работы по очистке, упала в тестомесительную машину. Из-за полученных травм сотрудница скончалась на месте происшествия», — передает пресс-служба. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшедшего. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ранее URA.RU писало о том, что гибель мужчины на производстве в Тюменской области оценили в 400 тысяч рублей. Тюменец был допущен к работе в качестве кочегара, без оформления трудовых отношений как положено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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