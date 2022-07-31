В Тюмени женщина погибла в тестомесительной машине

Сотрудница хлебокомбината погибла в День города Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В результате падения в тестомесительную машину погибла сотрудница тюменского хлебокомбината. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета России по Тюменской области.

«30 июля 2022 года, около 15 часов дня в производственном цеху одного из хлебокомбинатов города Тюмени во время работы по очистке внутренней поверхности тестомесительной машины, которая находилась в рабочем состоянии, были нарушены правила ведения работ на производстве. В связи с чем женщина, осуществляющая работы по очистке, упала в тестомесительную машину. Из-за полученных травм сотрудница скончалась на месте происшествия», — передает пресс-служба.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшедшего. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ранее URA.RU писало о том, что гибель мужчины на производстве в Тюменской области оценили в 400 тысяч рублей. Тюменец был допущен к работе в качестве кочегара, без оформления трудовых отношений как положено.