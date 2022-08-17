17 августа 2022

Курганцев заманивают работать в свердловскую колонию

© Служба новостей «URA.RU»
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ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, сизо, колония, тюрьма, исправительная колония, ИК, гуфсин, место заключения, следственный изолятор, конвой
В ИК-47 готовы организовать экскурсии молодым соискателям из Курганской области Фото:

Жителям трех районов Курганской области предлагают работу в каменской колонии №47 Свердловской области. Сотрудники ИК-47 выезжали в курганские поселки для проведения агитации и задумались над предложением организовать экскурсии к месту работы для молодых соискателей, сообщает ГУФСИН России по Свердловской области.

«Шадринцам, далматовцам и каргопольцам в Курганской области предложили вакансии в каменской колонии ИК-47. 16 августа начальник отдела кадров и работы с личным составом ИК-47 ГУФСИН России по Свердловской области Ольга Наумова и старший инспектор отдела безопасности Артем Артемов выезжали в населенные пункты Курганской области для проведения агитационной работы среди населения для поступления на службу в уголовно-исполнительную систему», — говорится в сообщении ГУФСИН по Свердловской области.

По данным ведомства, сотрудники побывали в мэрии Шадринска, администрациях Далматовского района и Каргапольского округа и просили чиновников о помощи в распространении информации о вакансиях в колонии. Им рассказали об условиях прохождения службы, соцгарантиях, возможности получения бесплатного высшего образования в ведомственных вузах. Материалы будут размещены на мониторах в населенных пунктах, в местных пабликах и СМИ. В Шадринске сотрудникам ИК-47 предложили проработать вопрос о централизованных выездах молодых шадринцев на экскурсию для ознакомления с условиями несения службы вахтовым методом.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков упрекнул Тюмень и Екатеринбург в оттоке курганцев. Глава региона сказал, эти города «высасывают людей из маленьких регионов». Проблема оттока населения из Курганской области сохраняется на протяжении нескольких лет.

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Жителям трех районов Курганской области предлагают работу в каменской колонии №47 Свердловской области. Сотрудники ИК-47 выезжали в курганские поселки для проведения агитации и задумались над предложением организовать экскурсии к месту работы для молодых соискателей, сообщает ГУФСИН России по Свердловской области. «Шадринцам, далматовцам и каргопольцам в Курганской области предложили вакансии в каменской колонии ИК-47. 16 августа начальник отдела кадров и работы с личным составом ИК-47 ГУФСИН России по Свердловской области Ольга Наумова и старший инспектор отдела безопасности Артем Артемов выезжали в населенные пункты Курганской области для проведения агитационной работы среди населения для поступления на службу в уголовно-исполнительную систему», — говорится в сообщении ГУФСИН по Свердловской области. По данным ведомства, сотрудники побывали в мэрии Шадринска, администрациях Далматовского района и Каргапольского округа и просили чиновников о помощи в распространении информации о вакансиях в колонии. Им рассказали об условиях прохождения службы, соцгарантиях, возможности получения бесплатного высшего образования в ведомственных вузах. Материалы будут размещены на мониторах в населенных пунктах, в местных пабликах и СМИ. В Шадринске сотрудникам ИК-47 предложили проработать вопрос о централизованных выездах молодых шадринцев на экскурсию для ознакомления с условиями несения службы вахтовым методом. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков упрекнул Тюмень и Екатеринбург в оттоке курганцев. Глава региона сказал, эти города «высасывают людей из маленьких регионов». Проблема оттока населения из Курганской области сохраняется на протяжении нескольких лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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