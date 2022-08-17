Шумков обвинил Тюмень и Екатеринбург в оттоке курганцев

17 августа 2022 в 16:13 Размер текста - 17 +

Курганский губернатор признал, что в области сохраняется отток населения в соседние Тюмень и Екатеринбург Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Курганской области Вадим Шумков назвал соседние города Тюмень и Екатеринбург главными центрами притяжения для уезжающих из области курганцев. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы в интервью СМИ. «Агломерации так складываются, что высасывают людей из маленьких регионов. <…> Здесь эту роль выполняют города Тюмень и Екатеринбург. Люди пытаются развиваться там», — рассказал курганский губернатор в интервью «Интерфакс». При этом Шумков сказал, что в небольшом городе невозможно создать «весь набор услуг и учебных заведений», который привлекает курганцев в соседних регионах. Шумков не стал отрицать, что проблема оттока населения сохраняется, хотя в 2020 году он заявлял о его резком сокращении. Губернатор считает, что уезжающих курганцев нужно не удерживать, а создавать условия для возвращения тех, кто уехал учиться в другие регионы. Шумков полагает, что вместо мегаполисов людей вскоре будут привлекать «такие небольшие города с инфраструктурой, с набережной, с парками, скверами, с нормальными рабочими местами». Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор был удивлен лукавством местных чиновников. Подчиненные предоставляли Шумкову фиктивные отчеты, хотя на самом деле не понимали, чего он от них хочет добиться.

Глава Курганской области Вадим Шумков назвал соседние города Тюмень и Екатеринбург главными центрами притяжения для уезжающих из области курганцев. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы в интервью СМИ. «Агломерации так складываются, что высасывают людей из маленьких регионов. <…> Здесь эту роль выполняют города Тюмень и Екатеринбург. Люди пытаются развиваться там», — рассказал курганский губернатор в интервью «Интерфакс». При этом Шумков сказал, что в небольшом городе невозможно создать «весь набор услуг и учебных заведений», который привлекает курганцев в соседних регионах. Шумков не стал отрицать, что проблема оттока населения сохраняется, хотя в 2020 году он заявлял о его резком сокращении. Губернатор считает, что уезжающих курганцев нужно не удерживать, а создавать условия для возвращения тех, кто уехал учиться в другие регионы. Шумков полагает, что вместо мегаполисов людей вскоре будут привлекать «такие небольшие города с инфраструктурой, с набережной, с парками, скверами, с нормальными рабочими местами». Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор был удивлен лукавством местных чиновников. Подчиненные предоставляли Шумкову фиктивные отчеты, хотя на самом деле не понимали, чего он от них хочет добиться.