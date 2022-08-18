Терапевт Хухрев объяснил опасность купания после 19 августа

Терапевты не рекомендуют россиянам купаться после Яблочного спаса, который отмечается 19 августа, так как это может быть смертельно опасно. Ночи становятся холодными и вода не успевает прогреваться. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.
«После Яблочного спаса обычно врачи не рекомендуют купаться, потому что ночи становятся холодными и вода выхолаживается. И вроде как снаружи жарко, а зайдешь — холодно. Особенно если на жаре что-то употребил, а потом в воду. Некоторым может стать плохо. Потонуть можно, так как сердце схватит. Просто когда человек из жары, особенно если состояние подогрето алкоголем, неожиданно попадет в холод, может случиться спазм сосудов, может произойти сердечный приступ и так далее. Если человек закаливанием занимается, это одно дело», — объяснил Алексей Хухрев.
При этом терапевт подчеркнул, что в этом году в некоторых регионах страны купаться еще можно, там, где стоит аномальная жара. «Обычно после Яблочного спаса уже купаться не рекомендуется, но в этом году все атипично. Сейчас проблемы не вижу. Такая погода стоит, что пусть купаются, пока вода теплая», — добавил Хухрев.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд заявил, что с 15 августа в некоторых регионах страны температура воздуха понизится до осенних показателей. Ожидается это в западной Сибири, в южной половине Урала, Свердловской, Челябинской областях и на юге западной Сибири: в Омской, Томской, Кемеровской, Новосибирской областях и Алтайском крае.
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Терапевты не рекомендуют россиянам купаться после Яблочного спаса, который отмечается 19 августа, так как это может быть смертельно опасно. Ночи становятся холодными и вода не успевает прогреваться. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев. «После Яблочного спаса обычно врачи не рекомендуют купаться, потому что ночи становятся холодными и вода выхолаживается. И вроде как снаружи жарко, а зайдешь — холодно. Особенно если на жаре что-то употребил, а потом в воду. Некоторым может стать плохо. Потонуть можно, так как сердце схватит. Просто когда человек из жары, особенно если состояние подогрето алкоголем, неожиданно попадет в холод, может случиться спазм сосудов, может произойти сердечный приступ и так далее. Если человек закаливанием занимается, это одно дело», — объяснил Алексей Хухрев. При этом терапевт подчеркнул, что в этом году в некоторых регионах страны купаться еще можно, там, где стоит аномальная жара. «Обычно после Яблочного спаса уже купаться не рекомендуется, но в этом году все атипично. Сейчас проблемы не вижу. Такая погода стоит, что пусть купаются, пока вода теплая», — добавил Хухрев. Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд заявил, что с 15 августа в некоторых регионах страны температура воздуха понизится до осенних показателей. Ожидается это в западной Сибири, в южной половине Урала, Свердловской, Челябинской областях и на юге западной Сибири: в Омской, Томской, Кемеровской, Новосибирской областях и Алтайском крае.