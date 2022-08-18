Терапевт Хухрев объяснил опасность купания после 19 августа

18 августа 2022 в 15:48 Размер текста - 17 +

После Яблочного спаса ночи становятся холодными и вода не прогревается, объяснил Алексей Хухрев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Терапевты не рекомендуют россиянам купаться после Яблочного спаса, который отмечается 19 августа, так как это может быть смертельно опасно. Ночи становятся холодными и вода не успевает прогреваться. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев. «После Яблочного спаса обычно врачи не рекомендуют купаться, потому что ночи становятся холодными и вода выхолаживается. И вроде как снаружи жарко, а зайдешь — холодно. Особенно если на жаре что-то употребил, а потом в воду. Некоторым может стать плохо. Потонуть можно, так как сердце схватит. Просто когда человек из жары, особенно если состояние подогрето алкоголем, неожиданно попадет в холод, может случиться спазм сосудов, может произойти сердечный приступ и так далее. Если человек закаливанием занимается, это одно дело», — объяснил Алексей Хухрев. При этом терапевт подчеркнул, что в этом году в некоторых регионах страны купаться еще можно, там, где стоит аномальная жара. «Обычно после Яблочного спаса уже купаться не рекомендуется, но в этом году все атипично. Сейчас проблемы не вижу. Такая погода стоит, что пусть купаются, пока вода теплая», — добавил Хухрев. Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд заявил, что с 15 августа в некоторых регионах страны температура воздуха понизится до осенних показателей. Ожидается это в западной Сибири, в южной половине Урала, Свердловской, Челябинской областях и на юге западной Сибири: в Омской, Томской, Кемеровской, Новосибирской областях и Алтайском крае. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Терапевты не рекомендуют россиянам купаться после Яблочного спаса, который отмечается 19 августа, так как это может быть смертельно опасно. Ночи становятся холодными и вода не успевает прогреваться. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев. «После Яблочного спаса обычно врачи не рекомендуют купаться, потому что ночи становятся холодными и вода выхолаживается. И вроде как снаружи жарко, а зайдешь — холодно. Особенно если на жаре что-то употребил, а потом в воду. Некоторым может стать плохо. Потонуть можно, так как сердце схватит. Просто когда человек из жары, особенно если состояние подогрето алкоголем, неожиданно попадет в холод, может случиться спазм сосудов, может произойти сердечный приступ и так далее. Если человек закаливанием занимается, это одно дело», — объяснил Алексей Хухрев. При этом терапевт подчеркнул, что в этом году в некоторых регионах страны купаться еще можно, там, где стоит аномальная жара. «Обычно после Яблочного спаса уже купаться не рекомендуется, но в этом году все атипично. Сейчас проблемы не вижу. Такая погода стоит, что пусть купаются, пока вода теплая», — добавил Хухрев. Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд заявил, что с 15 августа в некоторых регионах страны температура воздуха понизится до осенних показателей. Ожидается это в западной Сибири, в южной половине Урала, Свердловской, Челябинской областях и на юге западной Сибири: в Омской, Томской, Кемеровской, Новосибирской областях и Алтайском крае.