Еврокомиссия решила продолжить выдачу виз россиянам

18 августа 2022 в 15:56 Размер текста - 17 +

Отмечается, что на встрече глав МИД ЕС 30 — 31 августа в Праге будут обсуждаться визовые ограничения в отношении России Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Россиянам ограничивают выдачу виз Страны Евросоюза не намерены вводить запрет на выдачу виз гражданам России. Об этом заявил представитель Еврокомиссии. «Страны ЕС не намерены полностью прекращать выдачу виз россиянам. Их продолжают выдавать по гуманитарным соображениям», — приводит слова представителя Еврокомиссии ТАСС. Также отмечается, что решение государств ЕС в вопросе ограничения шенгенских виз будет скоординированным. ЕК подтвердила, что на встрече глав МИД ЕС 30 — 31 августа в Праге будут обсуждаться визовые ограничения в отношении России. Ранее министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд заявил, что Дания готова ввести ограничения в отношении виз для российских туристов, даже если ЕС не примет общий запрет. Также сообщалось о том, что министры иностранных дел ЕС после обсуждения возможности введения запрета на выдачу виз россиянам могут ввести запрет выдачи шенгенских виз по национальному признаку. Прибалтийские государства, Латвия и Литва активно призывают Евросоюз отбирать у россиян уже выданные визы и виды на жительство за поддержку СВО на территории Украины.

Страны Евросоюза не намерены вводить запрет на выдачу виз гражданам России. Об этом заявил представитель Еврокомиссии. «Страны ЕС не намерены полностью прекращать выдачу виз россиянам. Их продолжают выдавать по гуманитарным соображениям», — приводит слова представителя Еврокомиссии ТАСС. Также отмечается, что решение государств ЕС в вопросе ограничения шенгенских виз будет скоординированным. ЕК подтвердила, что на встрече глав МИД ЕС 30 — 31 августа в Праге будут обсуждаться визовые ограничения в отношении России. Ранее министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд заявил, что Дания готова ввести ограничения в отношении виз для российских туристов, даже если ЕС не примет общий запрет. Также сообщалось о том, что министры иностранных дел ЕС после обсуждения возможности введения запрета на выдачу виз россиянам могут ввести запрет выдачи шенгенских виз по национальному признаку. Прибалтийские государства, Латвия и Литва активно призывают Евросоюз отбирать у россиян уже выданные визы и виды на жительство за поддержку СВО на территории Украины.