Литва призвала ЕС забрать визы у россиян и не выдавать новые

17 августа 2022 в 18:21 Размер текста - 17 +

Литва требует от Евросоюза запретить выдавать визы россиянам Фото: Анна Майорова © URA.RU Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал Евросоюз забрать у россиян визы и прекратить выдачу новых. Об этом пишет агентство Lrytas. «Сегодня гражданин России может получить визу в консульстве Германии, я не знаю, в любом российском городе, где находится консульство, и проехать по территории Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши туда, куда они намерены в отпуск. Лучше бы было, если бы это было европейское решение, которое просто отменило бы действие этих виз и все перестали бы их выдавать», — сказал Ландсбергис. Ранее правительство Эстонии ограничило въезд и выдачу шенгенских виз гражданам России. Чехия инициировала обсуждение этого решения на уровне всего Евросоюза. Власти Латвии также потребовали лишать россиян вида на жительство, пишет RT.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал Евросоюз забрать у россиян визы и прекратить выдачу новых. Об этом пишет агентство Lrytas. «Сегодня гражданин России может получить визу в консульстве Германии, я не знаю, в любом российском городе, где находится консульство, и проехать по территории Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши туда, куда они намерены в отпуск. Лучше бы было, если бы это было европейское решение, которое просто отменило бы действие этих виз и все перестали бы их выдавать», — сказал Ландсбергис. Ранее правительство Эстонии ограничило въезд и выдачу шенгенских виз гражданам России. Чехия инициировала обсуждение этого решения на уровне всего Евросоюза. Власти Латвии также потребовали лишать россиян вида на жительство, пишет RT.