Президент Латвии потребовал отбирать ВНЖ и визы за поддержку РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Деньги. Тюмень, паспорт, билет, полет, пять тысяч, деньги, путешествие, заграничный паспорт, полет на самолете, билет на самолет, посадочный билет
По его словам, необходимо выдвинуть требование в ЕС, чтобы прекратить выдачу туристических виз россиянам Фото:

Власти Латвии должны пересмотреть уже выданные визы и виды на жительство для тех иностранцев, которые поддерживают российскую военную спецоперацию на Украине. Об этом заявил латвийский президент Эгилс Левитс.

«Торговля прошлых правительств видами на жительство, их неоправданная щедрость в выдаче ВНЖ [вид на жительство] россиянам, за которой скрывались корыстные интересы „политических бизнесменов“, создали риски для безопасности страны и способствовали „двуязычию“ [на территории Латвии]», — считает Левитс. Его слова приводит «Газета.ru».

Он отметил, что Россия якобы на протяжении всего времени угрожала своим соседям. По его словам, события, происходящие на территории Украины в данный момент, уже «были в Латвии». Он считает, что его стране вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими странами следует выдвинуть требование в ЕС, чтобы прекратить выдачу туристических виз гражданам России.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал оставить россиян без шенгенских виз. В МИД РФ заявили, что Евросоюз скорее всего может пойти на такой шаг. В Кремле заявили, что отмена шенгенов для россиян повлечет за собой ответные действия со стороны Москвы.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Власти Латвии должны пересмотреть уже выданные визы и виды на жительство для тех иностранцев, которые поддерживают российскую военную спецоперацию на Украине. Об этом заявил латвийский президент Эгилс Левитс. «Торговля прошлых правительств видами на жительство, их неоправданная щедрость в выдаче ВНЖ [вид на жительство] россиянам, за которой скрывались корыстные интересы „политических бизнесменов“, создали риски для безопасности страны и способствовали „двуязычию“ [на территории Латвии]», — считает Левитс. Его слова приводит «Газета.ru». Он отметил, что Россия якобы на протяжении всего времени угрожала своим соседям. По его словам, события, происходящие на территории Украины в данный момент, уже «были в Латвии». Он считает, что его стране вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими странами следует выдвинуть требование в ЕС, чтобы прекратить выдачу туристических виз гражданам России. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал оставить россиян без шенгенских виз. В МИД РФ заявили, что Евросоюз скорее всего может пойти на такой шаг. В Кремле заявили, что отмена шенгенов для россиян повлечет за собой ответные действия со стороны Москвы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...