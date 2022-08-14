Президент Латвии потребовал отбирать ВНЖ и визы за поддержку РФ

По его словам, необходимо выдвинуть требование в ЕС, чтобы прекратить выдачу туристических виз россиянам Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Власти Латвии должны пересмотреть уже выданные визы и виды на жительство для тех иностранцев, которые поддерживают российскую военную спецоперацию на Украине. Об этом заявил латвийский президент Эгилс Левитс.

«Торговля прошлых правительств видами на жительство, их неоправданная щедрость в выдаче ВНЖ [вид на жительство] россиянам, за которой скрывались корыстные интересы „политических бизнесменов“, создали риски для безопасности страны и способствовали „двуязычию“ [на территории Латвии]», — считает Левитс. Его слова приводит « Газета.ru ».

Он отметил, что Россия якобы на протяжении всего времени угрожала своим соседям. По его словам, события, происходящие на территории Украины в данный момент, уже «были в Латвии». Он считает, что его стране вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими странами следует выдвинуть требование в ЕС, чтобы прекратить выдачу туристических виз гражданам России.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал оставить россиян без шенгенских виз. В МИД РФ заявили, что Евросоюз скорее всего может пойти на такой шаг. В Кремле заявили, что отмена шенгенов для россиян повлечет за собой ответные действия со стороны Москвы.