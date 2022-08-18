Челябинский губернатор пожелал удачи продавцам осетра. Видео

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Алексей Текслер на открытии XXIX ежегодной областной агропромышленной выставки «АГРО-2022». Челябинск , рыба, осетр, текслер алексей, агро2022
Алексей Текслер назвал продажу осетра в Челябинской области интересной компетенцией Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время своего визита на выставку «Агро-2022» пожелал удачи предпринимателям, торгующих осетром, которого привозят с Дальнего Востока. Глава региона назвал такую компетенцию новой и интересной для области.

«У нас, все-таки, нет рек, где бы в естественной среде жил осетр. Поэтому такая новая компетенция, интересная. Так что желаю удачи, спасибо!» — сказал глава региона в разговоре с предпринимателем.

Также Текслер поинтересовался, нет ли проблем со сбытом осетра в регионе. Он отметил важность того, что рыба завозится в регион не из-за границы. Сейчас вопрос поставок, по мнению губернатора, очень важен.

Выставка «Агро-2022» проработает два дня 18 и 19 августа. На выставке можно попробовать фермерскую продукцию, посмотреть на современную технику и животных, принять участие в мастер-классах по кулинарии и декоративно-прикладному искусству.

Агро. Челябинск
Алексею Текслеру показали продукцию «MАКФА»
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Агро. Челябинск
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Агро. Челябинск
На выставке представили мед
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Агро. Челябинск
На выставке можно было попробовать натуральные овощи с грядок
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время своего визита на выставку «Агро-2022» пожелал удачи предпринимателям, торгующих осетром, которого привозят с Дальнего Востока. Глава региона назвал такую компетенцию новой и интересной для области. «У нас, все-таки, нет рек, где бы в естественной среде жил осетр. Поэтому такая новая компетенция, интересная. Так что желаю удачи, спасибо!» — сказал глава региона в разговоре с предпринимателем. Также Текслер поинтересовался, нет ли проблем со сбытом осетра в регионе. Он отметил важность того, что рыба завозится в регион не из-за границы. Сейчас вопрос поставок, по мнению губернатора, очень важен. Выставка «Агро-2022» проработает два дня 18 и 19 августа. На выставке можно попробовать фермерскую продукцию, посмотреть на современную технику и животных, принять участие в мастер-классах по кулинарии и декоративно-прикладному искусству.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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