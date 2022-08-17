Курганский вуз закупает оборудование для военной кафедры

КГУ разместил тендер за закупки тира и оружейных сейфов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский государственный университет закупает оборудование для военного учебного центра. На портале Ростендер размещена информация о закупке электронного тира и оружейных сейфов для ВУЦ КГУ.

«Поставка электронного тира для ВУЦ КГУ, начальная цена 1015000 рублей. Прием заявок проводится до 25.08.2022 года. Поставка оружейных сейфов для ВУЦ КГУ, начальная цена 212 000 рублей (4 штуки по 53 тысячи рублей). Прием заявок до 19.08.2022 года», — говорится в информации на портале Ростендер.

URA.RU писало, что с сентября 2022 года в Курганском госуниверситете начнет работу Военный учебный центр, созданный по указанию главы Минобороны Сергея Шойгу. Он будет готовить сержантов и солдат запаса по военно-учетным специальностям, связанным с ремонтом и хранением автомобильной техники. Всего будет сформировано три учебных взвода. Проведен отбор студентов на зачисление в ВУЦ. По окончании университета студенты, успешно прошедшие обучение и военные сборы, получат воинское звание и будут зачислены в запас Вооруженных Сил Российской Федерации.