В ЯНАО выявили причину, по которой мигранты покидают регион

Нестабильный курс валюты повлиял на работу иностранцев в Губкинском Фото: Анна Майорова © URA.RU

Власти Губкинского (ЯНАО) выяснили, по какой причине сократилось число приезжих в город иностранцев. Как сообщается на сайте администрации, в этом году отток мигрантов увеличился почти в 3,5 раза, больше всего граждан уезжают в Таджикистан и Узбекистан. Причиной возврата мигрантов на родину стали проблемы из-за нестабильного обменного курса валюты.

«В 2022 году наблюдается сокращение числа приезжающих мигрантов. Большинство приезжающих на заработки — граждане стран Центральной Азии, в основном Узбекистана и Таджикистана. Так, в первом полугодии 2022 года: в Таджикистан вернулось 512 мигрантов — это в 3,2 раза больше, чем в аналогичном периоде 2021 года; в Узбекистан — 264 мигранта. Многие мигранты столкнулись с проблемами из-за нестабильного обменного курса валюты, что стало причиной возврата на Родину», — говорится в документах ведомства.

Из безвизовых стран в Губкинский в этом году прибыло 4 998 человек. Среди них по количеству находящихся на территории города граждан лидирует Беларусь, а среди государств с визовым порядком — Турция и Китай.

В администрации Губкинского отметили, что иностранцы работают в городе в сфере строительства. «Позиция местных жителей в восприятии мигрантов в г. Губкинский складывается положительно. Проявлений мигрантофобии не наблюдается. По данным ОМВД России по г. Губкинскому проявлений экстремизма не зафиксировано», — добавили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО зафиксировали отток мигрантов из региона. Округ покинули более 10 тысяч жителей.