17 августа 2022

Власти ЯНАО хотят больше заплатить своим подрядчикам

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, депутат, ежедневник, чиновник, документы к совещанию, руки, документы к заседанию
Документ еще не подписан главой региона Фото:

Из-за роста цен на стройматериалы правительство ЯНАО готово на 30% больше заплатить подрядчикам по уже заключенным до 1 июля 2022 года контрактам. Соответствующий проект документа опубликован на сайте властей региона.

«Государственным заказчиком как получателем бюджетных средств могут быть изменены существенные условия контракта, в том числе увеличена цена контракта более чем на 30% в пределах, доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта», — говорится в документе. Постановление еще не подписано губернатором ЯНАО.

В пояснении к документу говорится, что такая мера поможет подрядчикам провести весь объем работ. «Принятие постановления обусловлено существенным увеличением цен на строительные материалы в 2022 году и позволит исполнить обязательства в полном объеме», — поясняет пресс-служба правительства ЯНАО.

В прошлом году власти предлагали увеличивать цену контракта, когда по нему не удавалась провести аукцион. Власти прибегали к такой мере из-за взлетевших цен на строй материалы.

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Из-за роста цен на стройматериалы правительство ЯНАО готово на 30% больше заплатить подрядчикам по уже заключенным до 1 июля 2022 года контрактам. Соответствующий проект документа опубликован на сайте властей региона. «Государственным заказчиком как получателем бюджетных средств могут быть изменены существенные условия контракта, в том числе увеличена цена контракта более чем на 30% в пределах, доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта», — говорится в документе. Постановление еще не подписано губернатором ЯНАО. В пояснении к документу говорится, что такая мера поможет подрядчикам провести весь объем работ. «Принятие постановления обусловлено существенным увеличением цен на строительные материалы в 2022 году и позволит исполнить обязательства в полном объеме», — поясняет пресс-служба правительства ЯНАО. В прошлом году власти предлагали увеличивать цену контракта, когда по нему не удавалась провести аукцион. Власти прибегали к такой мере из-за взлетевших цен на строй материалы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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