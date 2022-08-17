Уволенный курганский налоговик отсудил у ФНС более 150 тысяч

Жительница Курганской области добилась выплаты от ФНС после сокращения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Попавший под сокращение служащий межрайонной инспекции ФНС по Курганской области добился в суде выплаты компенсации и морального ущерба на сумму более 150 тысяч рублей. Информация появилась на сайте Кетовского районного суда Курганской области.

«Исковые требования Ч. к УФНС России по Курганской области о взыскании недоплаченных сумм отпускных выплат, компенсации при увольнении, компенсации за неиспользованный отпуск, денежной компенсации за нарушение сроков выплаты средств, компенсации морального вреда, удовлетворить частично», — говорится в решении. Общая сумма задолженности составила более 138 тыс. руб. Также судья Юлия Дымова постановила взыскать с УФНС в пользу истца компенсацию за задержку выплаты в размере 11 931,42 руб. с начислением процентов в размере 1/150 по действующей ставке ЦБ при просрочке.

Сокращенный налоговик предоставил в суд свою версию перерасчета, включив туда надбавки системы материального стимулирования и компенсацию за неиспользованный отпуск. Юрист, представлявший УФНС, держался версии, что эти пункты не должны включаться в итоговый расчет при сокращении.

Суд встал на сторону потерявшего работу служащего. При этом частично сократил размер морального вреда бывшему налоговику, уменьшив первоначальный запрос на 22 тысячи. Итоговая выплата превысила сумму 150 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что еще экс-сотрудница расформированной налоговой инспекции в Кетовском районе обратилась в суд за выплатой компенсации. Ей удалось получить у бывшего работодателя около 350 тысяч рублей компенсации.