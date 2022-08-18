«Единая Россия» обучит наблюдателей к Единому дню голосования

18 августа 2022 в 18:33 Размер текста - 17 +

За выборами в регионах будут следить наблюдатели от «Единой России» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Партия «Единая Россия» готовит корпус наблюдателей к Единому дню голосования 11 сентября. На лекциях организации активистам расскажут о статусе наблюдателей, порядке их назначения, ходе голосования и типичных спорных ситуациях. Об этом рассказал заместитель секретаря Генсовета партии Сергей Перминов. «Наблюдатели от „Единой России“ четко понимают процедуру голосования и будут следить за тем, чтобы оно прошло открыто и честно, строго в рамках закона. Партия использует цифровой модуль „Наблюдатель“, который позволяет в режиме онлайн передавать информацию с каждого УИКа в каждом регионе, районе, муниципалитете напрямую в федеральный ситуационный центр. Он будет работать в режиме постоянного мониторинга в Центральном исполкоме „Единой России“. Аналогичные ситуационные центры будут созданы во всех регионах, где проходят выборы», — поделился Перминов. По его словам, отдельное направление обучения посвятят работе в условиях «внешнего давления и технологических угроз извне». «Мы фиксируем постоянные DDoS-атаки на партийные цифровые системы и уверенно отбиваем их. И мы уверены, что на выборах также будут использованы информационные вбросы, массовые кампании, попытки влиять на общественные настроения внутри страны и другие недопустимые методы с целью дискредитации выборов. Обязательно в случае обнаружения необходимо предавать эти факты огласке. Задача „Единой России“ и ее наблюдателей — отстаивать честность выборов и их результаты», — подчеркнул Перминов. В Единый день голосования в 34 субъектах России состоятся 43 избирательные кампании. В регионах выберут депутатов регионального и местного уровней и 15 губернаторов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Партия «Единая Россия» готовит корпус наблюдателей к Единому дню голосования 11 сентября. На лекциях организации активистам расскажут о статусе наблюдателей, порядке их назначения, ходе голосования и типичных спорных ситуациях. Об этом рассказал заместитель секретаря Генсовета партии Сергей Перминов. «Наблюдатели от „Единой России“ четко понимают процедуру голосования и будут следить за тем, чтобы оно прошло открыто и честно, строго в рамках закона. Партия использует цифровой модуль „Наблюдатель“, который позволяет в режиме онлайн передавать информацию с каждого УИКа в каждом регионе, районе, муниципалитете напрямую в федеральный ситуационный центр. Он будет работать в режиме постоянного мониторинга в Центральном исполкоме „Единой России“. Аналогичные ситуационные центры будут созданы во всех регионах, где проходят выборы», — поделился Перминов. По его словам, отдельное направление обучения посвятят работе в условиях «внешнего давления и технологических угроз извне». «Мы фиксируем постоянные DDoS-атаки на партийные цифровые системы и уверенно отбиваем их. И мы уверены, что на выборах также будут использованы информационные вбросы, массовые кампании, попытки влиять на общественные настроения внутри страны и другие недопустимые методы с целью дискредитации выборов. Обязательно в случае обнаружения необходимо предавать эти факты огласке. Задача „Единой России“ и ее наблюдателей — отстаивать честность выборов и их результаты», — подчеркнул Перминов. В Единый день голосования в 34 субъектах России состоятся 43 избирательные кампании. В регионах выберут депутатов регионального и местного уровней и 15 губернаторов.