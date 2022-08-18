Активисты ЕР отправят школьные принадлежности в ДНР и ЛНР

18 августа 2022 в 19:59 Размер текста - 17 +

Отмечается, что в Харьковской области уже раздали более 4 тысяч наборов «Собери ребенка в школу» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Активисты Единой России к 1 сентября отправят наборы «Собери ребенка в школу» в Донбасс и освобожденные территории. Комплекты для школьников отправляют с отделений партии по всей России. В акции принимают участие депутаты, представители партии, граждане и учащиеся. Об этом сообщила первый зампред Комитета Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации по просвещению Алена Аршинова. «Акция „Собери ребенка в школу“ стала партийной традицией. Мы собираем и выдаем канцелярию, наборы для творчества, рюкзаки. В этом году наборы к 1 сентября „Единая Россия“ передает детям в ПВР (пункты временного размещения — прим. URA.RU), в Донбасс и освобожденные территории. Их можно получить в гуманитарных центрах партии. Также их привозят семьям на дом волонтеры „Молодой Гвардии Единой России“ и „Волонтерской Роты“», — приводит слова Аршиновой сайт «Единой России». Она отмечает, что в акции принимают участие депутаты, представители бизнеса, граждане и учащиеся. Сборы проходят в общественных приемных партии, региональных и местных отделениях, волонтерских центрах, в регионах их более 4 тысяч. Так комплекты для школьников Мариуполя доставили от Тульского отделения партии, Лутугинского района ЛНР — от Ульяновского, Антрацита в ЛНР — от Ставропольского отделения. Самарское отделение отправило фуры в город Снежное в ДНР с комплектами компьютерной техники, интерактивными досками, канцелярскими и школьными принадлежностями. Депутат Госдумы Артем Туров, курирующий гуманитарную миссию, сообщил, что в Волчанском и Купянском гуманитарных центрах ЕР в Харьковской области уже раздали более 4 тысяч таких наборов. «В Общественную приемную регулярно поступают обращения с просьбами оказать содействие в подготовке к предстоящему учебному году детям и подросткам из многодетных и малообеспеченных семей. Традиционная акция „Собери ребенка в школу“ в текущем году проводится в новом формате. На базе приемной организован пункт сбора макулатуры. Принимаются исписанные учебные тетради и блокноты, старые газеты и журналы, неактуальная документация. Бумажное вторсырье направляется в специализированный пункт приема. В конце августа на вырученные средства будут закуплены тетради, ручки, карандаши, линейки и другие школьные принадлежности. Приобретенные канцелярские наборы мы подарим ребятам, семьи которых испытывают материальные трудности», — рассказала Ольга Баланчук, исполняющая обязанности руководителя региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Курганской области. По ее словам, положительно отнеслись к акции зауральцы, депутатов всех уровней, представителей государственных и некоммерческих организаций. На данный момент уже собрано более тысячи килограммов макулатуры. Пресс-служба «Единой России» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Активисты Единой России к 1 сентября отправят наборы «Собери ребенка в школу» в Донбасс и освобожденные территории. Комплекты для школьников отправляют с отделений партии по всей России. В акции принимают участие депутаты, представители партии, граждане и учащиеся. Об этом сообщила первый зампред Комитета Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации по просвещению Алена Аршинова. «Акция „Собери ребенка в школу“ стала партийной традицией. Мы собираем и выдаем канцелярию, наборы для творчества, рюкзаки. В этом году наборы к 1 сентября „Единая Россия“ передает детям в ПВР (пункты временного размещения — прим. URA.RU), в Донбасс и освобожденные территории. Их можно получить в гуманитарных центрах партии. Также их привозят семьям на дом волонтеры „Молодой Гвардии Единой России“ и „Волонтерской Роты“», — приводит слова Аршиновой сайт «Единой России». Она отмечает, что в акции принимают участие депутаты, представители бизнеса, граждане и учащиеся. Сборы проходят в общественных приемных партии, региональных и местных отделениях, волонтерских центрах, в регионах их более 4 тысяч. Так комплекты для школьников Мариуполя доставили от Тульского отделения партии, Лутугинского района ЛНР — от Ульяновского, Антрацита в ЛНР — от Ставропольского отделения. Самарское отделение отправило фуры в город Снежное в ДНР с комплектами компьютерной техники, интерактивными досками, канцелярскими и школьными принадлежностями. Депутат Госдумы Артем Туров, курирующий гуманитарную миссию, сообщил, что в Волчанском и Купянском гуманитарных центрах ЕР в Харьковской области уже раздали более 4 тысяч таких наборов. «В Общественную приемную регулярно поступают обращения с просьбами оказать содействие в подготовке к предстоящему учебному году детям и подросткам из многодетных и малообеспеченных семей. Традиционная акция „Собери ребенка в школу“ в текущем году проводится в новом формате. На базе приемной организован пункт сбора макулатуры. Принимаются исписанные учебные тетради и блокноты, старые газеты и журналы, неактуальная документация. Бумажное вторсырье направляется в специализированный пункт приема. В конце августа на вырученные средства будут закуплены тетради, ручки, карандаши, линейки и другие школьные принадлежности. Приобретенные канцелярские наборы мы подарим ребятам, семьи которых испытывают материальные трудности», — рассказала Ольга Баланчук, исполняющая обязанности руководителя региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Курганской области. По ее словам, положительно отнеслись к акции зауральцы, депутатов всех уровней, представителей государственных и некоммерческих организаций. На данный момент уже собрано более тысячи килограммов макулатуры.