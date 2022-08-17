17 августа 2022

В ХМАО отменили режим ЧС в лесах округа

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Тушение торфяного пожара возле поселка Безречный. Свердловская область, Березовский, лес, лесной пожар, лесной массив, лес в дыму, торфяники горят, торфяной пожар
Власти ХМАО отменили режим ЧС, но оставили противопожарный режим Фото:
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Лесные пожары в России

Власти ХМАО сняли режим ЧС, введенный ранее из-за лесных пожаров. Об этом рассказал заместитель начальника главного управления МЧС России по Югре Роман Артамонов.

«Проведено заседание комиссии по обеспечению пожарной безопасности ХМАО, где принято решение о снятии с сегодняшнего дня режима ЧС в лесах на территории округа. Постановление будет опубликовано на сайтах правительства округа», — рассказал Артамонов.

Однако он отметил, что в связи с прогнозом погоды на следующую неделю на территории ХМАО сохраняется особый противопожарный режим. Артамонов добавил, что при противопожарном режиме штрафы, которые предусмотрены за нарушение пожарной безопасности в лесах, увеличиваются в два раза.

Ранее URA.RU писало, что из бюджета ХМАО на тушение лесных пожаров было выделено порядка 778 миллионов рублей. Окончательные расходы на тушение леса в чрезвычайной ситуации станут известны в конце августа.

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Власти ХМАО сняли режим ЧС, введенный ранее из-за лесных пожаров. Об этом рассказал заместитель начальника главного управления МЧС России по Югре Роман Артамонов. «Проведено заседание комиссии по обеспечению пожарной безопасности ХМАО, где принято решение о снятии с сегодняшнего дня режима ЧС в лесах на территории округа. Постановление будет опубликовано на сайтах правительства округа», — рассказал Артамонов. Однако он отметил, что в связи с прогнозом погоды на следующую неделю на территории ХМАО сохраняется особый противопожарный режим. Артамонов добавил, что при противопожарном режиме штрафы, которые предусмотрены за нарушение пожарной безопасности в лесах, увеличиваются в два раза. Ранее URA.RU писало, что из бюджета ХМАО на тушение лесных пожаров было выделено порядка 778 миллионов рублей. Окончательные расходы на тушение леса в чрезвычайной ситуации станут известны в конце августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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