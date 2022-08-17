В ХМАО отменили режим ЧС в лесах округа

Власти ХМАО отменили режим ЧС, но оставили противопожарный режим Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

Власти ХМАО сняли режим ЧС, введенный ранее из-за лесных пожаров. Об этом рассказал заместитель начальника главного управления МЧС России по Югре Роман Артамонов.

«Проведено заседание комиссии по обеспечению пожарной безопасности ХМАО, где принято решение о снятии с сегодняшнего дня режима ЧС в лесах на территории округа. Постановление будет опубликовано на сайтах правительства округа», — рассказал Артамонов.

Однако он отметил, что в связи с прогнозом погоды на следующую неделю на территории ХМАО сохраняется особый противопожарный режим. Артамонов добавил, что при противопожарном режиме штрафы, которые предусмотрены за нарушение пожарной безопасности в лесах, увеличиваются в два раза.

Ранее URA.RU писало, что из бюджета ХМАО на тушение лесных пожаров было выделено порядка 778 миллионов рублей. Окончательные расходы на тушение леса в чрезвычайной ситуации станут известны в конце августа.