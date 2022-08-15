Власти ХМАО впервые раскрыли сумму, выделенную на тушение лесов

Властями ХМАО на тушение лесных пожаров из регионального бюджета было выделено около 778 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в департаменте природных ресурсов и недропользования Югры.
«Законом о бюджете по состоянию на 01.01.2022 года предусмотрен объем финансирования на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров в сумме 509 458,3 тысяч рублей. Для стабилизации лесопожарной обстановки, из резервного фонда правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры дополнительно выделено финансирование в сумме 268 592,4 тысяч рублей», — прокомментировали корреспонденту URA.RU в департаменте.
Из выделенных 778 миллионов рублей более 272 миллионов ушло на плановое проведение мониторинга пожарной опасности в лесах, а на тушение — 237 миллионов. На дополнительные 268 миллионов рублей из резервного фонда Югры удалось привлечь пять вертолетов, а также авиацию МЧС России (два самолета БЕ-200 и один ИЛ-76). Также на эти средства власти оплатили труд работников парашютно-десантных пожарных служб из других регионов, а в аэропортах городов Ханты-Мансийск, Советский и Нягань создали запас авиатоплива в 510 тонн. При этом в депнедра добавили, что подсчет потраченных средств еще идет, а точные затраты на тушение лесных пожаров будут установлены в конце августа 2022 года.
Ранее URA.RU сообщало, что работу губернатора ХМАО по тушению лесных пожаров, как и деятельность других руководителей регионов в этом направлении, будут оценивать по новой методике. Которую опубликовали на официальном сайте правительства РФ.
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