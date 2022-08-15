Власти ХМАО впервые раскрыли сумму, выделенную на тушение лесов

16 августа 2022 в 19:24 Размер текста - 17 +

Ил-76 планировали на 40 часов, но работал он лишь 20 Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России Властями ХМАО на тушение лесных пожаров из регионального бюджета было выделено около 778 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в департаменте природных ресурсов и недропользования Югры. «Законом о бюджете по состоянию на 01.01.2022 года предусмотрен объем финансирования на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров в сумме 509 458,3 тысяч рублей. Для стабилизации лесопожарной обстановки, из резервного фонда правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры дополнительно выделено финансирование в сумме 268 592,4 тысяч рублей», — прокомментировали корреспонденту URA.RU в департаменте. Из выделенных 778 миллионов рублей более 272 миллионов ушло на плановое проведение мониторинга пожарной опасности в лесах, а на тушение — 237 миллионов. На дополнительные 268 миллионов рублей из резервного фонда Югры удалось привлечь пять вертолетов, а также авиацию МЧС России (два самолета БЕ-200 и один ИЛ-76). Также на эти средства власти оплатили труд работников парашютно-десантных пожарных служб из других регионов, а в аэропортах городов Ханты-Мансийск, Советский и Нягань создали запас авиатоплива в 510 тонн. При этом в депнедра добавили, что подсчет потраченных средств еще идет, а точные затраты на тушение лесных пожаров будут установлены в конце августа 2022 года.



Ранее URA.RU сообщало, что работу губернатора ХМАО по тушению лесных пожаров, как и деятельность других руководителей регионов в этом направлении, будут оценивать по новой методике. Которую опубликовали на официальном сайте правительства РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Властями ХМАО на тушение лесных пожаров из регионального бюджета было выделено около 778 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в департаменте природных ресурсов и недропользования Югры. «Законом о бюджете по состоянию на 01.01.2022 года предусмотрен объем финансирования на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров в сумме 509 458,3 тысяч рублей. Для стабилизации лесопожарной обстановки, из резервного фонда правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры дополнительно выделено финансирование в сумме 268 592,4 тысяч рублей», — прокомментировали корреспонденту URA.RU в департаменте. Из выделенных 778 миллионов рублей более 272 миллионов ушло на плановое проведение мониторинга пожарной опасности в лесах, а на тушение — 237 миллионов. На дополнительные 268 миллионов рублей из резервного фонда Югры удалось привлечь пять вертолетов, а также авиацию МЧС России (два самолета БЕ-200 и один ИЛ-76). Также на эти средства власти оплатили труд работников парашютно-десантных пожарных служб из других регионов, а в аэропортах городов Ханты-Мансийск, Советский и Нягань создали запас авиатоплива в 510 тонн. При этом в депнедра добавили, что подсчет потраченных средств еще идет, а точные затраты на тушение лесных пожаров будут установлены в конце августа 2022 года. Ранее URA.RU сообщало, что работу губернатора ХМАО по тушению лесных пожаров, как и деятельность других руководителей регионов в этом направлении, будут оценивать по новой методике. Которую опубликовали на официальном сайте правительства РФ.