В Салехарде пройдут экстремальные соревнования для взрослых

Этап соревнований «Северный характер» намечен на 17 сентября Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В ЯНАО начался прием заявок на участие в заключительном этапе проекта по экстремальному многоборью «Северный характер». Арктические экстремальные игры «Северный характер», участвовать в которых могут только лица, достигшие 18-летнего возраста, пройдут 17 сентября в Салехарде, сообщается на официальном сайте окружного правительства.

«Командам предстоит показать себя в прохождении полосы препятствий на силу и выносливость. К участию допускаются команды из шести человек с основным составом — пять мужчин и одна женщина. Участвовать могут все желающие в возрасте от 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний», — говорится на сайте.

Командам, преодолевшим дистанцию быстрее всех, будут вручены медали, кубки и денежные призы — победители получат вознаграждение в 90 тысяч рублей, серебряные призеры — 75 тысяч рублей, бронзовые — 60 тысяч рублей. Все остальные участники игр, дошедшие до финиша, получат памятный жетон. Соревнования пройдут в районе переправы через реку Обь.

Ранее URA.RU рассказывало о проходившем в ЯНАО экстремальном забеге «Северный характер. Лето». Гонка, в которой приняли участие 62 команды из ЯНАО, ХМАО, Самары и Тюмени, состоялась в Новом Уренгое.