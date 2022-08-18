Пермяка, ставшего воспитателем детсада, сделают героем фильма

18 августа 2022 в 19:23 Размер текста - 17 +

Кинолента расскажет о жизни и работе пермяка, решившего стать воспитателем в детсаду Фото: Наталия Вершинина © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми В Перми снимут документальный фильм «Свой среди детей», рассказывающий о мужчине, который стал воспитателем в детском саду. Производством фильма займется «Пермская синематека», сообщается в паблике «Пермь как фильм» в соцсети «ВКонтакте». На создание неигровой дебютной ленты режиссера Олеси Епишиной и продюсера Ольги Аверкиевой выделены федеральные средства. «„Свой среди детей“ — фильм-портрет с элементами документальной комедии. Главный герой Костя — он один из четырех мужчин, которые работают воспитателями в детских садах Перми. Окружен беззаботной атмосферой детства. Общение с детьми, родителями, коллегами, начальством, отдых с друзьями, романтические свидания с девушкой», — поясняют авторы картины. Премьера фильма состоится в 2023 году. Проект «Пермь как фильм» реализуется к 300-летию краевой столицы. Всего в рамках подготовки к юбилею города будет снято 13 документальных и игровых кинолент. Главный герой фильма — житель Перми Константин Фото: паблик «Пермь как фильм», «ВКонтакте»

В Перми снимут документальный фильм «Свой среди детей», рассказывающий о мужчине, который стал воспитателем в детском саду. Производством фильма займется «Пермская синематека», сообщается в паблике «Пермь как фильм» в соцсети «ВКонтакте». На создание неигровой дебютной ленты режиссера Олеси Епишиной и продюсера Ольги Аверкиевой выделены федеральные средства. «„Свой среди детей“ — фильм-портрет с элементами документальной комедии. Главный герой Костя — он один из четырех мужчин, которые работают воспитателями в детских садах Перми. Окружен беззаботной атмосферой детства. Общение с детьми, родителями, коллегами, начальством, отдых с друзьями, романтические свидания с девушкой», — поясняют авторы картины. Премьера фильма состоится в 2023 году. Проект «Пермь как фильм» реализуется к 300-летию краевой столицы. Всего в рамках подготовки к юбилею города будет снято 13 документальных и игровых кинолент.