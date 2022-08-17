Осенью в ХМАО запретят продавать алкоголь во дворах жилых домов

Алкоголь нельзя будет продавать во дворах и рядом с детскими площадками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ХМАО с 1 сентября запретят продавать спиртное во дворах жилых домов и рядом с детскими площадками. C началом осени в округе вступает в силу новый закон. Эту информацию URA.RU подтвердила уполномоченная по защите прав предпринимателей в Югре Ирина Каск.

«На основании федерального [закона] у нас свой в Ханты-Мансийском округе закон 115-й вступает в силу с 1 сентября. И есть ограничения по торговле алкоголем, которые касаются местонахождения торговой точки — ни в коем случае рядом с детской площадкой, жилыми домами», — прокомментировала корреспонденту агентства омбудсмен. Она также уточнила, что для югорских предпринимателей был предусмотрен переходный период до вступления в силу нового законодательства.

Согласно информации департамента экономразвития ХМАО, опубликованной на сайте ведомства, запрет на розничную продажу спиртного будет распространяться во дворах жилых домов, а также в торговых точках рядом со входом в которые в прямой видимости есть детские и спортивные площадки. «У нас есть даже прецедент в округе, где выход из магазина предприниматель перенес в другое место для того, что соблюсти эти нормы. То есть торговая точка так и осталась, но так как ранее выход был на детскую площадку и в сторону жилого комплекса, просто с другой стороны сделали вход», — добавила в разговоре с корреспондентом агентства Каск.

Агентство также обратилось за подробным комментарием в департамент экономического развития ХМАО. Ответ на запрос ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что жителей Сургута спасли от крупной партии опасной водки. Полицейские обнаружили крупную партию нелегального спиртного без маркировки — около 5,5 тысяч бутылок.