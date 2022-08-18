Встреча Эрдогана с Зеленским и Гутерришем закончилась

Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Турции и Генсеком ООН
Во Львове закончилась трехсторонняя встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, главы Украины Владимира Зеленского и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Об этом сообщила турецкая газета Habertürk.
«После двусторонней встречи во Львове начался трехсторонний саммит между президентом Эрдоганом, президентом Украины Зеленским и генеральным секретарем ООН Гутерришем. Трехстороннее интервью длилось около 40 минут», — сообщает издание.
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