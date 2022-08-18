Встреча Эрдогана с Зеленским и Гутерришем закончилась

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Официальный сайт президента Украины. Москва, эрдоган реджеп, зеленский владимир
Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Турции и Генсеком ООН Фото:

Во Львове закончилась трехсторонняя встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, главы Украины Владимира Зеленского и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Об этом сообщила турецкая газета Habertürk.

«После двусторонней встречи во Львове начался трехсторонний саммит между президентом Эрдоганом, президентом Украины Зеленским и генеральным секретарем ООН Гутерришем. Трехстороннее интервью длилось около 40 минут», — сообщает издание.

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Во Львове закончилась трехсторонняя встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, главы Украины Владимира Зеленского и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Об этом сообщила турецкая газета Habertürk. «После двусторонней встречи во Львове начался трехсторонний саммит между президентом Эрдоганом, президентом Украины Зеленским и генеральным секретарем ООН Гутерришем. Трехстороннее интервью длилось около 40 минут», — сообщает издание.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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