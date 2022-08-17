Тобольск за победу в федеральном конкурсе получит миллионы

Тобольск победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Об этом сообщил мэр города Максим Афанасьев в своем telegram-канале. На реализацию проекта по благоустройству Александровского сада из федерального бюджета выделят 95 миллионов рублей.
«Проект благоустройства Александровского сада, разработанный совместно администрацией города и компанией СИБУР при непосредственном участии жителей, получит на реализацию федеральный грант 95 млн рублей. Софинансирование будет осуществлено из средств областного бюджета и внебюджетных источников», — рассказал Афанасьев в своем telegram-канале.
Глава города отметил, что Тобольск уже дважды одержал победу в этом конкурсе. Благоустройство Александровского сада запланировано на 2023 год.
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Тобольск победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Об этом сообщил мэр города Максим Афанасьев в своем telegram-канале. На реализацию проекта по благоустройству Александровского сада из федерального бюджета выделят 95 миллионов рублей. «Проект благоустройства Александровского сада, разработанный совместно администрацией города и компанией СИБУР при непосредственном участии жителей, получит на реализацию федеральный грант 95 млн рублей. Софинансирование будет осуществлено из средств областного бюджета и внебюджетных источников», — рассказал Афанасьев в своем telegram-канале. Глава города отметил, что Тобольск уже дважды одержал победу в этом конкурсе. Благоустройство Александровского сада запланировано на 2023 год.