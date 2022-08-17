17 августа 2022

Тобольск за победу в федеральном конкурсе получит миллионы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Тобольск, фонари, тобольск, фонарь, осень, мачта освещения
Тобольск на реализацию проекта по благоустройству сада получит федеральный грант в размере 95 млн Фото:

Тобольск победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Об этом сообщил мэр города Максим Афанасьев в своем telegram-канале. На реализацию проекта по благоустройству Александровского сада из федерального бюджета выделят 95 миллионов рублей.

«Проект благоустройства Александровского сада, разработанный совместно администрацией города и компанией СИБУР при непосредственном участии жителей, получит на реализацию федеральный грант 95 млн рублей. Софинансирование будет осуществлено из средств областного бюджета и внебюджетных источников», — рассказал Афанасьев в своем telegram-канале.

Глава города отметил, что Тобольск уже дважды одержал победу в этом конкурсе. Благоустройство Александровского сада запланировано на 2023 год.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»

Тобольск победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Об этом сообщил мэр города Максим Афанасьев в своем telegram-канале. На реализацию проекта по благоустройству Александровского сада из федерального бюджета выделят 95 миллионов рублей. «Проект благоустройства Александровского сада, разработанный совместно администрацией города и компанией СИБУР при непосредственном участии жителей, получит на реализацию федеральный грант 95 млн рублей. Софинансирование будет осуществлено из средств областного бюджета и внебюджетных источников», — рассказал Афанасьев в своем telegram-канале. Глава города отметил, что Тобольск уже дважды одержал победу в этом конкурсе. Благоустройство Александровского сада запланировано на 2023 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...