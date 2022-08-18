Шесть свердловских городов выиграли федеральные гранты. Рендеры

18 августа 2022 в 23:14 Размер текста - 17 +

Несколько городов в Свердловской области получат деньги на благоустройство Фото: Размик Закарян © URA.RU Ревда, Асбест, Березовский, Заречный, Кировград и Туринск победили во всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды. Они получат из федерального бюджета деньги на реализацию своих проектов. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев у себя в telegram-канале. «Сразу шесть свердловских городов сегодня выиграли федеральные гранты на благоустройство […] Радует, что каждый год количество наших городов и поселков, которые выигрывают федеральные гранты, увеличивается. Надо обязательно заявляться на этот конкурс, мы поддерживаем все заявки», — написал Куйвашев. В Ревде планируют потратить грант на благоустройство Чеховского проспекта, в Асбесте — на парк «Огненная саламандра», а в Березовском — на улицу Театральную. Города получат на свои проекты по 95 миллионов рублей. В Заречном за 85 миллионов рублей сделают эко-парк на берегу Белоярского водохранилища, а в Кировграде за 70 миллионов реконструируют улицу Свердлова. В Туринске реализуют проект «Дерево жизни» — благоустроят улицу Горького и прилегающие территории. Всего в конкурсе проектов создания комфортной городской среды выиграли 160 проектов, говорится на сайте правительства РФ. Свердловская и Московская области стали лидерами по количеству заявок.

Ревда, Асбест, Березовский, Заречный, Кировград и Туринск победили во всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды. Они получат из федерального бюджета деньги на реализацию своих проектов. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев у себя в telegram-канале. «Сразу шесть свердловских городов сегодня выиграли федеральные гранты на благоустройство […] Радует, что каждый год количество наших городов и поселков, которые выигрывают федеральные гранты, увеличивается. Надо обязательно заявляться на этот конкурс, мы поддерживаем все заявки», — написал Куйвашев. В Ревде планируют потратить грант на благоустройство Чеховского проспекта, в Асбесте — на парк «Огненная саламандра», а в Березовском — на улицу Театральную. Города получат на свои проекты по 95 миллионов рублей. В Заречном за 85 миллионов рублей сделают эко-парк на берегу Белоярского водохранилища, а в Кировграде за 70 миллионов реконструируют улицу Свердлова. В Туринске реализуют проект «Дерево жизни» — благоустроят улицу Горького и прилегающие территории. Всего в конкурсе проектов создания комфортной городской среды выиграли 160 проектов, говорится на сайте правительства РФ. Свердловская и Московская области стали лидерами по количеству заявок.