Спасатели показали, как тушили частный дом на Уралмаше. Фото

19 августа 2022 в 00:41 Размер текста - 17 +

На Уральских рабочих вспыхнул сильный пожар в одном из домов Фото: ИА «Ночные новости» Площадь пожара на Уральских рабочих, 124 в Екатеринбурге, где загорелся частный дом, составила 120 квадратных метров. Сгорела крыша, огонь повредил внутренние перегородки и перекрытия, рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. «На тушение пожара было подано семь стволов, проложено две магистральные линии до пожарного гидранта. Сложность тушения заключалась в том, что дом пятой степени огнестойкости, и существовала угроза распространения пожара на соседние жилые постройки», — сообщил старший помощник начальника дежурной смены пожаротушения Евгений Селицкий, Площадь пожара составила 120 квадратных метра. Полностью сгорела крыша, внутренние перегородки и перекрытия оказались повреждены. Частный дом на Уралмаше загорелся вечером 18-го августа. Очевидцы сообщали о сильном дыме, который распространился по району.

Площадь пожара на Уральских рабочих, 124 в Екатеринбурге, где загорелся частный дом, составила 120 квадратных метров. Сгорела крыша, огонь повредил внутренние перегородки и перекрытия, рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. «На тушение пожара было подано семь стволов, проложено две магистральные линии до пожарного гидранта. Сложность тушения заключалась в том, что дом пятой степени огнестойкости, и существовала угроза распространения пожара на соседние жилые постройки», — сообщил старший помощник начальника дежурной смены пожаротушения Евгений Селицкий, Площадь пожара составила 120 квадратных метра. Полностью сгорела крыша, внутренние перегородки и перекрытия оказались повреждены. Частный дом на Уралмаше загорелся вечером 18-го августа. Очевидцы сообщали о сильном дыме, который распространился по району.