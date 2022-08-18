18 августа 2022

Спасатели показали, как тушили частный дом на Уралмаше. Фото

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На Уральских рабочих вспыхнул сильный пожар в одном из домов Фото:

Площадь пожара на Уральских рабочих, 124 в Екатеринбурге, где загорелся частный дом, составила 120 квадратных метров. Сгорела крыша, огонь повредил внутренние перегородки и перекрытия, рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

«На тушение пожара было подано семь стволов, проложено две магистральные линии до пожарного гидранта. Сложность тушения заключалась в том, что дом пятой степени огнестойкости, и существовала угроза распространения пожара на соседние жилые постройки», — сообщил старший помощник начальника дежурной смены пожаротушения Евгений Селицкий,

Площадь пожара составила 120 квадратных метра. Полностью сгорела крыша, внутренние перегородки и перекрытия оказались повреждены. Частный дом на Уралмаше загорелся вечером 18-го августа. Очевидцы сообщали о сильном дыме, который распространился по району.

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Площадь пожара на Уральских рабочих, 124 в Екатеринбурге, где загорелся частный дом, составила 120 квадратных метров. Сгорела крыша, огонь повредил внутренние перегородки и перекрытия, рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. «На тушение пожара было подано семь стволов, проложено две магистральные линии до пожарного гидранта. Сложность тушения заключалась в том, что дом пятой степени огнестойкости, и существовала угроза распространения пожара на соседние жилые постройки», — сообщил старший помощник начальника дежурной смены пожаротушения Евгений Селицкий, Площадь пожара составила 120 квадратных метра. Полностью сгорела крыша, внутренние перегородки и перекрытия оказались повреждены. Частный дом на Уралмаше загорелся вечером 18-го августа. Очевидцы сообщали о сильном дыме, который распространился по району.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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