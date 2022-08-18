Площадь пожара на Уральских рабочих, 124 в Екатеринбурге, где загорелся частный дом, составила 120 квадратных метров. Сгорела крыша, огонь повредил внутренние перегородки и перекрытия, рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.
«На тушение пожара было подано семь стволов, проложено две магистральные линии до пожарного гидранта. Сложность тушения заключалась в том, что дом пятой степени огнестойкости, и существовала угроза распространения пожара на соседние жилые постройки», — сообщил старший помощник начальника дежурной смены пожаротушения Евгений Селицкий,
Площадь пожара составила 120 квадратных метра. Полностью сгорела крыша, внутренние перегородки и перекрытия оказались повреждены. Частный дом на Уралмаше загорелся вечером 18-го августа. Очевидцы сообщали о сильном дыме, который распространился по району.
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