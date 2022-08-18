В Екатеринбурге загорелся двухэтажный дом. Фото, видео

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Пожар на Ватутина. Тюмень, мчс, дым, пожар, огонь
Пожар на Уралмаше тушат 17 спасателей Фото:

На улице Уральских рабочих в Екатеринбурге загорелся двухэтажный дом, тушить который приехали 17 спасателей. Об этом сообщили подписчики URA.RU.

«На Уралмаше горит частный дом в районе улицы Уральских рабочих», — рассказал собеседник агентства. Очевидцы в социальных сетях разместили видео, на котором видно горение крыши здания.

URA.RU обратилось в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там сообщили, что горит частный дом на площади 80 квадратных метров. К месту приехали четыре специальных машины. Пожар пытаются потушить 17 спасателей.

Ранее сообщалось о пожаре в многоэтажке в Екатеринбурге. Из дома на Асбестовском переулке, 5 эвакуировали 10 человек, один мужчина умер в огне.

Фото:
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На улице Уральских рабочих в Екатеринбурге загорелся двухэтажный дом, тушить который приехали 17 спасателей. Об этом сообщили подписчики URA.RU. «На Уралмаше горит частный дом в районе улицы Уральских рабочих», — рассказал собеседник агентства. Очевидцы в социальных сетях разместили видео, на котором видно горение крыши здания. URA.RU обратилось в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там сообщили, что горит частный дом на площади 80 квадратных метров. К месту приехали четыре специальных машины. Пожар пытаются потушить 17 спасателей. Ранее сообщалось о пожаре в многоэтажке в Екатеринбурге. Из дома на Асбестовском переулке, 5 эвакуировали 10 человек, один мужчина умер в огне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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