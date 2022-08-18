На улице Уральских рабочих в Екатеринбурге загорелся двухэтажный дом, тушить который приехали 17 спасателей. Об этом сообщили подписчики URA.RU.
«На Уралмаше горит частный дом в районе улицы Уральских рабочих», — рассказал собеседник агентства. Очевидцы в социальных сетях разместили видео, на котором видно горение крыши здания.
URA.RU обратилось в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там сообщили, что горит частный дом на площади 80 квадратных метров. К месту приехали четыре специальных машины. Пожар пытаются потушить 17 спасателей.
Ранее сообщалось о пожаре в многоэтажке в Екатеринбурге. Из дома на Асбестовском переулке, 5 эвакуировали 10 человек, один мужчина умер в огне.
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