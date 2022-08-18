18 августа 2022

Под Челябинском 17-летнего боксера обвинили в изнасиловании

© Служба новостей «URA.RU»
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Группа реагирования охранного предприятия Дельта. Челябинск, арест, барсетка, нарушитель, наручники
Молодой человек был задержан и затем арестован Фото:

В Сосновском районе (Челябинская область) 17-летнего юношу, профессионально занимающегося боксом, арестовали по обвинению в изнасиловании знакомой. Об этом сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Юноша 2004 года рождения был в гостях у друга в микрорайоне Залесье. Там же проводила время 34-летняя знакомая товарища. Против воли женщины молодой человек под угрозой ножа изнасиловал ее, а также совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», — рассказал источник.

Утром следующего дня потерпевшая написала заявление в правоохранительные органы. Подростка задержали, он отправлен под стражу. Он занимается боксом, является родственником известного спортсмена. В отношении него возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 131 и ч. 1 ст. 132 УК РФ (изнасилование и насильственные действия сексуального характера).

В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области был направлен запрос. В ведомстве сообщили, что уточнят информацию позднее.

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В Сосновском районе (Челябинская область) 17-летнего юношу, профессионально занимающегося боксом, арестовали по обвинению в изнасиловании знакомой. Об этом сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах. «Юноша 2004 года рождения был в гостях у друга в микрорайоне Залесье. Там же проводила время 34-летняя знакомая товарища. Против воли женщины молодой человек под угрозой ножа изнасиловал ее, а также совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», — рассказал источник. Утром следующего дня потерпевшая написала заявление в правоохранительные органы. Подростка задержали, он отправлен под стражу. Он занимается боксом, является родственником известного спортсмена. В отношении него возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 131 и ч. 1 ст. 132 УК РФ (изнасилование и насильственные действия сексуального характера). В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области был направлен запрос. В ведомстве сообщили, что уточнят информацию позднее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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