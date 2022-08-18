Под Челябинском 17-летнего боксера обвинили в изнасиловании

Молодой человек был задержан и затем арестован Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сосновском районе (Челябинская область) 17-летнего юношу, профессионально занимающегося боксом, арестовали по обвинению в изнасиловании знакомой. Об этом сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Юноша 2004 года рождения был в гостях у друга в микрорайоне Залесье. Там же проводила время 34-летняя знакомая товарища. Против воли женщины молодой человек под угрозой ножа изнасиловал ее, а также совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», — рассказал источник.

Утром следующего дня потерпевшая написала заявление в правоохранительные органы. Подростка задержали, он отправлен под стражу. Он занимается боксом, является родственником известного спортсмена. В отношении него возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 131 и ч. 1 ст. 132 УК РФ (изнасилование и насильственные действия сексуального характера).

В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области был направлен запрос. В ведомстве сообщили, что уточнят информацию позднее.