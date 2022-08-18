18 августа 2022

В Тюмени ожидается резкое потепление

© Служба новостей «URA.RU»
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Набережная летом. Тюмень, лето, набережная тюмени, набережная туры
На выходных тюменцев ожидает потепление до +21 Фото:

С 20 августа жителей Тюмени ожидает резкое потепление до +21 градусов. Об этом сообщается на сайте регионального Гидрометцентра. Ночью температура опустится до +10 градусов.

«В субботу 20 августа в Тюмени ожидается кратковременный дождь, облачно. Температура днем составит +21 градусов, ночью опустится до +10. Ветер северный, 3 м/с», — говорится в сообщении Гидрометцентра.

По данным синоптиков, теплая погода ожидается и в воскресенье 21 августа. Днем температура составит +20 градусов, ночью +10.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменскую область придут морозы. Как сообщили в тюменском Гидрометцентре, такая погода может привести к гибели посевов.

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С 20 августа жителей Тюмени ожидает резкое потепление до +21 градусов. Об этом сообщается на сайте регионального Гидрометцентра. Ночью температура опустится до +10 градусов. «В субботу 20 августа в Тюмени ожидается кратковременный дождь, облачно. Температура днем составит +21 градусов, ночью опустится до +10. Ветер северный, 3 м/с», — говорится в сообщении Гидрометцентра. По данным синоптиков, теплая погода ожидается и в воскресенье 21 августа. Днем температура составит +20 градусов, ночью +10. Ранее URA.RU писало, что в Тюменскую область придут морозы. Как сообщили в тюменском Гидрометцентре, такая погода может привести к гибели посевов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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