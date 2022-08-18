В Тюмени ожидается резкое потепление

На выходных тюменцев ожидает потепление до +21 Фото: Денис Моргунов © URA.RU

С 20 августа жителей Тюмени ожидает резкое потепление до +21 градусов. Об этом сообщается на сайте регионального Гидрометцентра. Ночью температура опустится до +10 градусов.

«В субботу 20 августа в Тюмени ожидается кратковременный дождь, облачно. Температура днем составит +21 градусов, ночью опустится до +10. Ветер северный, 3 м/с», — говорится в сообщении Гидрометцентра.

По данным синоптиков, теплая погода ожидается и в воскресенье 21 августа. Днем температура составит +20 градусов, ночью +10.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменскую область придут морозы. Как сообщили в тюменском Гидрометцентре, такая погода может привести к гибели посевов.