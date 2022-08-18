В Кургане готовят масштабный самобытный фестиваль

Этнографический фестиваль в курганском селе пройдет 23 августа Фото: Иван Кабанов © URA.RU

Власти Курганской области приглашают на самобытный праздник православной культуры — фестиваль «Батуринская святыня». Он пройдет 23 августа в селе Батурино Шадринского района. Информация о мероприятии размещена на сайте регионального туризма.

«Фестиваль приурочен к празднованию 205-летия со дня рождения архимандрита Антонина — представителя священнического рода Капустиных, выдающегося русского церковного деятеля, ученого, дипломата, археолога, историка, религиозного писателя, начальника русской духовной миссии в Иерусалиме в 1869—1894 годах. Его достижения сыграли важную роль в православии», — указано на сайте регионального туризма.

На фестивале выступят Зауральский ансамбль песни и танца, Зауральский оркестр русских народных инструментов Курганского областного музыкального колледжа им. Д. Д. Шостаковича. Региональные власти также обещают выступление лучших хоровых коллективов Курганской области и творческих ансамблей муниципальных округов. В течение дня будет работать выставка-ярмарка художественных промыслов и ремесел. Также гостям фестиваля предложат посмотреть этнографические экспозиции — мастерскую ремесленника и женский кут.