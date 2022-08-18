18 августа 2022

В Кургане в День города изменится график у автобусов 25 маршрутов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган., автобус, пассажиры
Расписание маршрутов изменится на один день Фото:

В Кургане в День города изменится график движения автобусов 25 маршрутов. Данная информация была размещена 19 августа на сайте городской администрации.

«В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню города, 20 августа отдельные участки улиц в Кургане будут закрыты. <…> Планируйте заранее свой маршрут», — указано в сообщении.

В Кургане День города пройдет 20 августа. Ранее сообщалось, что в центре Кургана закроют для движения пять участков улиц. Из-за ремонта Центральной площади им. Владимира Ленина главные события праздника пройдут на Троицкой площади. Там же прогремит праздничный салют.

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»

В Кургане в День города изменится график движения автобусов 25 маршрутов. Данная информация была размещена 19 августа на сайте городской администрации. «В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню города, 20 августа отдельные участки улиц в Кургане будут закрыты. <…> Планируйте заранее свой маршрут», — указано в сообщении. В Кургане День города пройдет 20 августа. Ранее сообщалось, что в центре Кургана закроют для движения пять участков улиц. Из-за ремонта Центральной площади им. Владимира Ленина главные события праздника пройдут на Троицкой площади. Там же прогремит праздничный салют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...