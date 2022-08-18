В Кургане в День города изменится график у автобусов 25 маршрутов

19 августа 2022 в 11:11 Размер текста - 17 +

Расписание маршрутов изменится на один день Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане в День города изменится график движения автобусов 25 маршрутов. Данная информация была размещена 19 августа на сайте городской администрации. «В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню города, 20 августа отдельные участки улиц в Кургане будут закрыты. <…> Планируйте заранее свой маршрут», — указано в сообщении. В Кургане День города пройдет 20 августа. Ранее сообщалось, что в центре Кургана закроют для движения пять участков улиц. Из-за ремонта Центральной площади им. Владимира Ленина главные события праздника пройдут на Троицкой площади. Там же прогремит праздничный салют. Скрин: сайт администрации Кургана Скрин: сайт администрации Кургана

В Кургане в День города изменится график движения автобусов 25 маршрутов. Данная информация была размещена 19 августа на сайте городской администрации. «В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню города, 20 августа отдельные участки улиц в Кургане будут закрыты. <…> Планируйте заранее свой маршрут», — указано в сообщении. В Кургане День города пройдет 20 августа. Ранее сообщалось, что в центре Кургана закроют для движения пять участков улиц. Из-за ремонта Центральной площади им. Владимира Ленина главные события праздника пройдут на Троицкой площади. Там же прогремит праздничный салют.