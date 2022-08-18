В Кургане в День города изменится график у автобусов 25 маршрутов

Расписание маршрутов изменится на один день
В Кургане в День города изменится график движения автобусов 25 маршрутов. Данная информация была размещена 19 августа на сайте городской администрации.
«В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню города, 20 августа отдельные участки улиц в Кургане будут закрыты. <…> Планируйте заранее свой маршрут», — указано в сообщении.
В Кургане День города пройдет 20 августа. Ранее сообщалось, что в центре Кургана закроют для движения пять участков улиц. Из-за ремонта Центральной площади им. Владимира Ленина главные события праздника пройдут на Троицкой площади. Там же прогремит праздничный салют.
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