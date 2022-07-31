В Кургане перенесут главное место проведения Дня города

Обычно День города Кургана празднуют на Центральной площади им. В.И. Ленина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане проходит ремонт Центральной площади им. Владимира Ленина. Из-за этого главной площадкой празднования Дня города станет Троицкая площадь. Об этом глава города Елена Ситникова написала в своем telegram-канале.

«Праздничные программы пройдут более чем на 30-ти площадках, главной из которых станет Троицкая площадь. Наша центральная площадь сейчас в ремонте — здесь ведутся работы по замене асфальта», — указано в сообщении.

Она добавила, что на площади во время ремонта заменят опоры освещения. Ситникова отметила, что исторический облик площади будет сохранен.

В аккаунтах мэрии в соцсетях размещено видео с комментарием заместителя директора городского департамента развития городского хозяйства Сергея Герасименко. Он отметил, что ремонт площади обойдется в 82 млн рублей. Подрядчиком является МУП «СДП». На тротуарах заменят асфальт и установят гранитные бордюры. Герасименко сообщил, что площадь не ремонтировали более 15 лет. За памятником на площади планируют установить приствольные квадраты из скамеек. Также между мэрией и елями планируют поставить три круга скамеек и декоративные деревья, в том числе туи, которые будут убирать на зиму.

В конце 2021 года стало известно о планах обновить городскую площадь. Позже был показан эскиз обновленной площади. Некоторые горожане не поддержали идею обновить площадь. Представители реготделения «Союза архитекторов России» направили мэру Елене Ситниковой и губернатору Вадиму Шумкову письма, в которых просили не обновлять городскую площадь.